Без дизлайков и с ускорением: YouTube масштабно изменяет формат Shorts

YouTube анонсировал масштабное обновление Shorts. Среди главных новшеств - удаление кнопки дизлайка, двойное ускорение просмотра, режим без текста и иконок на экране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube Official Blog .

Точные даты глобального запуска обновлений компания пока не раскрывает. Отмечается, что новые функции будут внедряться постепенно для разных сегментов аудитории.

Новые инструменты и борьба за "позитивный веб"

Заявление о ликвидации кнопки с "пальцем вниз" в YouTube объясняют стремлением сделать интернет-пространство более дружелюбным.

Теперь для очистки ленты от нежелательного контента пользователям придется чаще открывать дополнительное меню:

Вместо дизлайков теперь нужно будет применять функции "Не интересующий" (Not Interested) или "Не рекомендовать этот канал" (Don't recommend this channel).

Изменения коснулись и одобрительных реакций: традиционную кнопку "лайка" с пальцем вверх заменили на эмодзи сердца.

Еще одним важным новшеством станет режим "Чистого экрана" (Clear Screen mode). Эта опция позволит пользователям временно скрыть все текстовые описания, тэги и плавающие иконки интерфейса, обеспечивая чистый просмотр самого видео без визуального шума.

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Масштабы потребления Shorts

Несмотря на то, что YouTube вышел на рынок короткометражного видео с заметным опозданием по отношению к TikTok и Instagram Reels, сервис сумел продемонстрировать стремительный рост аудитории.

По данным генерального директора платформы Нила Мохана, по состоянию на июнь 2025 года Shorts собирал в среднем 200 миллиардов просмотров ежедневно.

Впрочем, следует учитывать особую специфику подсчета: YouTube фиксирует просмотр с первой секунды открытия видео пользователем.

Отдельным важным трендом 2026 года стал перенос потребления коротких роликов на большие экраны домашних телевизоров. Согласно последним отчетам, объемы просмотров Shorts через приложения для Smart TV уже достигли отметки в 2 миллиарда часов контента в месяц.

Обновленная логика интерфейса должна дополнительно упростить взаимодействие с этим типом медиа на всех совместимых устройствах.