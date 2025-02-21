Дизельному Sprinter бути: Mercedes-Benz відмовився від електрифікації комерційних авто

Компанія Mercedes-Benz відмовляється від вектору на повну електрифікацію своєї комерційної модельної лінійки, і анонсує нову платформу для машин з ДВЗ. Нова платформа VAN.CA, ймовірно, стане основою для Sprinter, Vito та V-Class нового покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Carscoops .

Нещодавно Mercedes-Benz Vans уявляв своє майбутнє цілком електричним, де всі моделі базуватимуться на новій платформі VAN.EA (Van Electric Architecture). Перехід був запланований на 2026 рік. Але наразі компанія відмовляється від свого майбутнього, пов’язаного лише з електрикою.

Оскільки платформа VAN.EA була розроблена спеціально для електромобілів, це означає, що компанія була змушена розробити окрему архітектуру під назвою VAN.CA (Van Combustion Architecture).

У компанії зазначили, що обидві нові платформи мають близько 70 відсотків спільних компонентів. Немає жодної інформації про те, скільки коштуватиме розробка нової платформи, але це гроші, які Mercedes-Benz не планував витрачати.

У Mercedes-Benz також заявили, що вже мають у арсеналі варіанти двигунів внутрішнього згоряння, які забезпечать новим моделям гідну конкуренцію на ринку в майбутньому.