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Дизельному Sprinter быть: Mercedes-Benz отказался от электрификации коммерческих авто

Пятница 21 февраля 2025 13:20
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Дизельному Sprinter быть: Mercedes-Benz отказался от электрификации коммерческих авто Фото: Mercedes-Benz отказался от электрификации коммерческих авто (daimlertruck.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mercedes-Benz отказывается от вектора на полную электрификацию своей коммерческой модельной линейки, и анонсирует новую платформу для машин с ДВС. Новая платформа VAN.CA, вероятно, станет основой для Sprinter, Vito и V-Class нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Недавно Mercedes-Benz Vans представлял свое будущее полностью электрическим, где все модели будут базироваться на новой платформе VAN.EA (Van Electric Architecture). Переход был запланирован на 2026 год. Но пока компания отказывается от своего будущего, связанного только с электричеством.

Поскольку платформа VAN.EA была разработана специально для электромобилей, это означает, что компания была вынуждена разработать отдельную архитектуру под названием VAN.CA (Van Combustion Architecture).

В компании отметили, что обе новые платформы имеют около 70 процентов общих компонентов. Нет никакой информации о том, сколько будет стоить разработка новой платформы, но это деньги, которые Mercedes-Benz не планировал тратить.

В Mercedes-Benz также заявили, что уже имеют в арсенале варианты двигателей внутреннего сгорания, которые обеспечат новым моделям достойную конкуренцию на рынке в будущем.

Дизельному Sprinter быть: Mercedes-Benz отказался от электрификации коммерческих авто

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Mercedes Электромобили Автомобильный рынок
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