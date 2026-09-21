Дизель знову пробив критичну межу у 100 грн: ціни на АЗС зросли вдруге за день

Ціни на АЗС у понеділок, 21 вересня, зросли вдруге за день. Вартість дизеля знову перевищила критичну позначку у 100 гривень.
Скільки коштують бензин та дизель на АЗС після оновлення цінників - читайте нижче у матеріалі РБК-Україна.
OKKO та WOG без змін. Вже котрий день вартість дизеля тримається на рівні 99,90 гривень. А бензин також стабільно 92,90 та 95,90 гривні. Варто зазначити, що вчора у мережі WOG були цінники на дизель понад 100 грн. Однак, це було тимчасово і в мережі пояснили це технічним збоєм.
Дизель на SOCAR понад 100 грн. Мережа заправок підвищила вартість дизеля. Ще вранці ДП тут трималось на рівні інших заправок - у 99,90 гривень. Однак, нараз паливо зросло в ціні до 103 та 104 гривень.
"Укрнафта" підвищує ціни. На державній АЗС ціни також пішли вгору. Всі марки бензину додали в ціні 1 гривню. А от дизель тримається на рівні 97,90 та 99,90 гривень.
Фото: ціни на АЗС 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"