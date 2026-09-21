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Дизель знову пробив критичну межу у 100 грн: ціни на АЗС зросли вдруге за день

14:15 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: як змінились ціни на АЗС (Getty Images)

Ціни на АЗС у понеділок, 21 вересня, зросли вдруге за день. Вартість дизеля знову перевищила критичну позначку у 100 гривень.

Скільки коштують бензин та дизель на АЗС після оновлення цінників - читайте нижче у матеріалі РБК-Україна.

Що змінилось

OKKO та WOG без змін. Вже котрий день вартість дизеля тримається на рівні 99,90 гривень. А бензин також стабільно 92,90 та 95,90 гривні. Варто зазначити, що вчора у мережі WOG були цінники на дизель понад 100 грн. Однак, це було тимчасово і в мережі пояснили це технічним збоєм.

Дизель на SOCAR понад 100 грн. Мережа заправок підвищила вартість дизеля. Ще вранці ДП тут трималось на рівні інших заправок - у 99,90 гривень. Однак, нараз паливо зросло в ціні до 103 та 104 гривень.

"Укрнафта" підвищує ціни. На державній АЗС ціни також пішли вгору. Всі марки бензину додали в ціні 1 гривню. А от дизель тримається на рівні 97,90 та 99,90 гривень.

Фото: ціни на АЗС 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 21 вересня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100:104 грн (+4,1 грн)
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 94,90 грн (+1 грн)
  • ДП NANO Extro: 104 грн (+4,1 грн)
  • ДП NANO: 103 грн (+3,1 грн)
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-92: 86,90 грн (+1 грн)
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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