Дизель знову пробив критичну межу у 100 грн: ціни на АЗС зросли вдруге за день

Що змінилось

OKKO та WOG без змін. Вже котрий день вартість дизеля тримається на рівні 99,90 гривень. А бензин також стабільно 92,90 та 95,90 гривні. Варто зазначити, що вчора у мережі WOG були цінники на дизель понад 100 грн. Однак, це було тимчасово і в мережі пояснили це технічним збоєм.

Дизель на SOCAR понад 100 грн. Мережа заправок підвищила вартість дизеля. Ще вранці ДП тут трималось на рівні інших заправок - у 99,90 гривень. Однак, нараз паливо зросло в ціні до 103 та 104 гривень.

"Укрнафта" підвищує ціни. На державній АЗС ціни також пішли вгору. Всі марки бензину додали в ціні 1 гривню. А от дизель тримається на рівні 97,90 та 99,90 гривень.

Фото: ціни на АЗС 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 21 вересня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100:104 грн (+4,1 грн)

Бензин NANO 95: 97,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 94,90 грн (+1 грн)

ДП NANO Extro: 104 грн (+4,1 грн)

ДП NANO: 103 грн (+3,1 грн)

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"