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Дизель снова пробил критический предел в 100 грн: цены на АЗС выросли второй раз за день

14:15 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: как изменились цены на АЗС (Getty Images)

Цены на АЗС в понедельник, 21 сентября, выросли второй раз за день. Стоимость дизеля снова превысила критическую отметку в 100 гривен.

Сколько стоят бензин и дизель на АЗС после обновления ценников - читайте ниже в материале РБК-Украина.

Что изменилось

OKKO и WOG без изменений. Уже который день стоимость дизеля держится на уровне 99,90 гривен. А бензин также стабильно 92,90 и 95,90 грн. Следует отметить, что вчера в сети WOG были ценники на дизель более 100 грн. Однако это было временно и в сети объяснили это техническим сбоем.

Дизель на SOCAR более 100 грн. Сеть заправок повысила стоимость дизеля. Еще утром ДТ здесь держалось на уровне других заправок - в 99,90 гривен. Однако в настоящее время топливо выросло в цене до 103 и 104 гривен.

"Укрнафта" повышает цены. На государственной АЗС цены тоже пошли вверх. Все марки бензина прибавили в цене 1 гривну. А вот дизель держится на уровне 97,90 и 99,90 грн.

Фото: цены на АЗС 21 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 21 сентября, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 99,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100:104 грн (+4,1 грн)
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 94,90 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO Extro: 104 грн (+4,1 грн)
  • ДТ NANO: 103 грн (+3,1 грн)
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-92: 86,90 грн (+1 грн)
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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