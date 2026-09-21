Дизель снова пробил критический предел в 100 грн: цены на АЗС выросли второй раз за день

Что изменилось

OKKO и WOG без изменений. Уже который день стоимость дизеля держится на уровне 99,90 гривен. А бензин также стабильно 92,90 и 95,90 грн. Следует отметить, что вчера в сети WOG были ценники на дизель более 100 грн. Однако это было временно и в сети объяснили это техническим сбоем.

Дизель на SOCAR более 100 грн. Сеть заправок повысила стоимость дизеля. Еще утром ДТ здесь держалось на уровне других заправок - в 99,90 гривен. Однако в настоящее время топливо выросло в цене до 103 и 104 гривен.

"Укрнафта" повышает цены. На государственной АЗС цены тоже пошли вверх. Все марки бензина прибавили в цене 1 гривну. А вот дизель держится на уровне 97,90 и 99,90 грн.

Фото: цены на АЗС 21 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 21 сентября, понедельник

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100:104 грн (+4,1 грн)

Бензин NANO 95: 97,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 94,90 грн (+1 грн)

ДТ NANO Extro: 104 грн (+4,1 грн)

ДТ NANO: 103 грн (+3,1 грн)

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"