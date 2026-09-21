Дизель снова пробил критический предел в 100 грн: цены на АЗС выросли второй раз за день

Цены на АЗС в понедельник, 21 сентября, выросли второй раз за день. Стоимость дизеля снова превысила критическую отметку в 100 гривен.
Сколько стоят бензин и дизель на АЗС после обновления ценников - читайте ниже в материале РБК-Украина.
OKKO и WOG без изменений. Уже который день стоимость дизеля держится на уровне 99,90 гривен. А бензин также стабильно 92,90 и 95,90 грн. Следует отметить, что вчера в сети WOG были ценники на дизель более 100 грн. Однако это было временно и в сети объяснили это техническим сбоем.
Дизель на SOCAR более 100 грн. Сеть заправок повысила стоимость дизеля. Еще утром ДТ здесь держалось на уровне других заправок - в 99,90 гривен. Однако в настоящее время топливо выросло в цене до 103 и 104 гривен.
"Укрнафта" повышает цены. На государственной АЗС цены тоже пошли вверх. Все марки бензина прибавили в цене 1 гривну. А вот дизель держится на уровне 97,90 и 99,90 грн.
Фото: цены на АЗС 21 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"