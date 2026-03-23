Дизель вже по 90 гривень? Популярні АЗС підняли ціни на пальне за вихідні

За період з п'ятниці (20 березня) по понеділок (23 березня) популярні мережі АЗС змінили цінники на стелах. Основне подорожчання торкнулося дизельного пального та подекуди бензину.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, що сталося з цінами на автозаправках за вихідні та де пальне подорожчало найбільше.
Читайте також: Ажіотаж спадає: Свириденко заспокоїла українців щодо ситуації з пальним на АЗС
Фото: ціни на популярних мережах АЗС станом на 23 березня 2026 року (інфографіка РБК-Україна)
На OKKO дизель Pulls зріс із 86,99 грн до 89,99 грн (+3 грн), а ДП Євро - з 83,99 грн до 86,99 грн (+3 грн).
Схожа ситуація на WOG: ДП Mustang подорожчав із 87,99 грн до 89,99 грн (+2 грн), а ДП Євро-5 - з 84,99 грн до 86,99 грн (+2 грн).
На SOCAR дизель NANO Extro зріс із 86,99 грн до 89,99 грн (+3 грн), а ДП NANO — з 83,99 грн до 86,99 грн (+3 грн).
Водночас бензин на популярних АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) залишився без змін. Вартість бензину А-95, преміальних марок та "сотого" не змінилася.
На "Укрнафті" зафіксовано точкове зростання. Бензин 95 (Energy) подорожчав із 68,99 грн до 71,99 грн (+3 грн).
При цьому дизель Energy на держаній мережі піднявся з 81,99 грн до 83,99 грн (+2 грн), звичайний дизель — з 77,99 грн до 79,99 грн (+2 грн). Газ також зріс - із 42,99 грн до 43,99 грн (+1 грн).
Автогаз на OKKO, WOG і SOCAR залишився стабільним і не змінився у ціні.
Нагадаємо, з 20 березня 2026 року в Україні запрацювала державна програма кешбеку на пальне.
Розмір повернення становить 15% для дизельного пального, 10% - для бензину та 5% - для автогазу. Максимально можна отримати до 1 000 грн кешбеку на місяць на одну особу. Водночас загальний ліміт у межах програми "Національний кешбек" сягає 3 000 грн на місяць за всі покупки.
Кешбек нараховується автоматично під час оплати на АЗС карткою, яка підключена до програми. Накопичені кошти відображаються у застосунку "Дія".
Використати ці гроші можна на оплату комунальних і поштових послуг, купівлю українських товарів, ліків, книг або ж спрямувати на благодійність.