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Дизель вже по 100 грн: ціни на АЗС йдуть вгору 12 вересня

07:50 12.09.2026 Сб
2 хв
Ціни на найдешевший бензин вже вище 80 грн
aimg Ірина Гамерська
Дизель вже по 100 грн: ціни на АЗС йдуть вгору 12 вересня Фото: ціни на бензин та дизель зросли 12 вересня (Getty Images)
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Дизель на українських АЗС перетнув психологічну позначку в 100 гривень за літр. Станом на суботу, 12 вересня, мережі заправок оновили цінники - дещо дорожчає пальне, а дехто тримає колишні цифри.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що змінилося

  • "Укрнафта" підвищила ціни: на мережі зафіксовано здорожчання бензину всіх марок (А-92, А-95 та 95 Energy) на 1 грн, а дизельного пального (звичайного та Energy) - на 2 грн.
  • SOCAR коригує вартість окремих позицій: ціна на дизельне пальне ДП NANO Extro зросла на 10 копійок та досягла позначки рівно у 100 грн.
  • Стабільність преміум-мереж: на заправках OKKO та WOG ціни на всі види бензину, дизпального та автогазу залишилися без змін порівняно з попереднім періодом.

Скільки коштує заправити повний бак (50 літрів):

  • OKKO: Бензин Pulls 95 обійдеться у 4 545 грн, дизель Євро - у 4 945 грн, а газ - у 2 245 грн.
  • WOG: За заправку бензином 95 Mustang доведеться віддати 4 545 грн, дизелем Євро-5 - 4 895 грн, а газом - 2 275 грн.
  • SOCAR: Бензин NANO 95 коштуватиме 4 595 грн, дизель NANO - 4 945 грн, а газ - 2 245 грн.
  • "Укрнафта": Повний бак бензину А-95 коштує 4 145 грн, дизелю - 4 695 грн, а газу - 2 145 грн.

Дизель вже по 100 грн: ціни на АЗС йдуть вгору 12 вересня

Фото: ціни на АЗС 12 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 12 вересня, субота

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 97,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 90,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 87,90 грн
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 98,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 97,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 87,90 грн
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 97,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 98,90 грн
  • Бензин NANO 95: 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • ДП NANO Extro: 100 грн (+10 коп)
  • ДП NANO: 98,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 82,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-92: 80,90 грн (+1 грн)
  • ДП (Energy): 95,90 грн (+2 грн)
  • ДП: 93,90 грн (+2 грн)
  • Газ: 42,90 грн
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