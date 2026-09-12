Дизель вже по 100 грн: ціни на АЗС йдуть вгору 12 вересня
07:50 12.09.2026 Сб
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Ціни на найдешевший бензин вже вище 80 грн
Фото: ціни на бензин та дизель зросли 12 вересня (Getty Images)
Дизель на українських АЗС перетнув психологічну позначку в 100 гривень за літр. Станом на суботу, 12 вересня, мережі заправок оновили цінники - дещо дорожчає пальне, а дехто тримає колишні цифри.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що змінилося
- "Укрнафта" підвищила ціни: на мережі зафіксовано здорожчання бензину всіх марок (А-92, А-95 та 95 Energy) на 1 грн, а дизельного пального (звичайного та Energy) - на 2 грн.
- SOCAR коригує вартість окремих позицій: ціна на дизельне пальне ДП NANO Extro зросла на 10 копійок та досягла позначки рівно у 100 грн.
- Стабільність преміум-мереж: на заправках OKKO та WOG ціни на всі види бензину, дизпального та автогазу залишилися без змін порівняно з попереднім періодом.
Скільки коштує заправити повний бак (50 літрів):
- OKKO: Бензин Pulls 95 обійдеться у 4 545 грн, дизель Євро - у 4 945 грн, а газ - у 2 245 грн.
- WOG: За заправку бензином 95 Mustang доведеться віддати 4 545 грн, дизелем Євро-5 - 4 895 грн, а газом - 2 275 грн.
- SOCAR: Бензин NANO 95 коштуватиме 4 595 грн, дизель NANO - 4 945 грн, а газ - 2 245 грн.
- "Укрнафта": Повний бак бензину А-95 коштує 4 145 грн, дизелю - 4 695 грн, а газу - 2 145 грн.
Фото: ціни на АЗС 12 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 12 вересня, субота
OKKO
- Бензин Pulls 100: 97,90 грн
- Бензин Pulls 95: 90,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 87,90 грн
- ДП Pulls: 99,90 грн
- ДП Євро: 98,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 97,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
- Бензин 95 Євро: 87,90 грн
- ДП Mustang: 99,90 грн
- ДП Євро-5: 97,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 98,90 грн
- Бензин NANO 95: 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- ДП NANO Extro: 100 грн (+10 коп)
- ДП NANO: 98,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 82,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-92: 80,90 грн (+1 грн)
- ДП (Energy): 95,90 грн (+2 грн)
- ДП: 93,90 грн (+2 грн)
- Газ: 42,90 грн
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