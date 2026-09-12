Дизель уже по 100 грн: цены на АЗС идут вверх 12 сентября
07:50 12.09.2026 Сб
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Цены на самый дешевый бензин уже выше 80 грн
Фото: цены на бензин и дизель выросли 12 сентября (Getty Images)
Дизель на украинских АЗС пересек психологическую отметку в 100 гривен за литр. По состоянию на субботу, 12 сентября, сети заправок обновили ценники - несколько дорожает топливо, а некоторые держат прежние цифры.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что изменилось
- "Укрнафта" повысила цены: на сети зафиксировано удорожание бензина всех марок (А-92, А-95 и 95 Energy) на 1 грн, а дизельного топлива (обычного и Energy) - на 2 грн.
- SOCAR корректирует стоимость отдельных позиций: цена на дизельное топливо ДТ NANO Extro выросла на 10 копеек и достигла отметки в 100 грн.
- Стабильность премиум-сетей: на заправках OKKO и WOG цены на все виды бензина, дизтоплива и автогаза остались без изменений по сравнению с предыдущим периодом.
Сколько стоит заправить полный бак (50 литров):
- OKKO: Бензин Pulls 95 обойдется в 4 545 грн, дизель Евро - в 4 945 грн, а газ - в 2 245 грн.
- WOG: За заправку бензином 95 Mustang придется отдать 4 545 грн, дизелем Евро-5 - 4 895 грн, а газом - 2 275 грн.
- SOCAR: Бензин NANO 95 будет стоить 4 595 грн, дизель NANO - 4 945 грн, а газ - 2 245 грн.
- "Укрнафта": Полный бак бензина А-95 стоит 4 145 грн, дизеля - 4 695 грн, а газа - 2 145 грн.
Фото: цены на АЗС 12 сентября (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 12 сентября, суббота
OKKO
- Бензин Pulls 100: 97,90 грн
- Бензин Pulls 95: 90,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 87,90 грн
- ДТ Pulls: 99,90 грн
- ДТ Евро: 98,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 97,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
- Бензин 95 Евро: 87,90 грн
- ДТ Mustang: 99,90 грн
- ДТ Евро-5: 97,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 98,90 грн
- Бензин NANO 95: 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- ДТ NANO Extro: 100 грн (+10 коп.)
- ДТ NANO: 98,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 82,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-92: 80,90 грн (+1 грн)
- ДТ (Energy): 95,90 грн (+2 грн)
- ДТ: 93,90 грн (+2 грн)
- Газ: 42,90 грн
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