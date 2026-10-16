Дизель стрімко дорожчає, а газ вже по 50 грн: які ціни на АЗС 16 жовтня

Ситуація на ринку

Чергове зростання цін на дизпальне: Ключові гравці ринку підняли вартість ДП. Зокрема, у мережі WOG дизель (Mustang та Євро-5) подорожчав одразу на 1,60 грн (до 103,90 грн/л та 102,50 грн/л). На 1 гривню зросли ціни на дизпальне у мережах OKKO (ДП Pulls - до 104,90 грн/л), SOCAR (до 105,00-106,00 грн/л), "Укрнафта" (до 98,90-100,90 грн/л) та UPG (upgDIESEL - до 101,90 грн/л).

Стрімке подорожчання автогазу: Газ на SOCAR подорожчав одразу на 2 гривні (до 50,90 грн/л), на WOG - на 1 гривню (до 50,50 грн/л), перетнувши психологічну позначку у 50 гривень за літр. Також на 1 гривню підняла ціну мережа "Укрнафта" (до 47,90 грн/л).

Незмінні ціни на бензин: Попри суттєве здорожчання дизелю та газу, вартість базових марок бензину (А-95) у більшості великих мереж залишилася на попередньому рівні.

Фото: ціни на АЗС 16 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 16 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 104,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 100,90 грн (+1 грн)

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 103,90 грн (+1,6 грн)

ДП Євро-5: 102,50 грн (+1,6 грн)

Газ: 50,50 грн (+1)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 106,00 грн (+1 грн)

ДП NANO: 105,00 грн (+1 грн)

Газ: 50,90 грн (+2 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 100,90 грн (+1 грн)

ДП: 98,90 грн (+1 грн)

Газ: 47,90 грн (+1 грн)

UPG