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Дизель стремительно дорожает, а газ уже по 50 грн: какие цены на АЗС 16 октября

08:06 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: сколько стоит топливо на АЗС 16 октября (Getty Images)

На украинском рынке топлива продолжается стремительный рост цен. По состоянию на 16 октября очередная волна подорожания охватила практически все ведущие сети АЗС, причем самые большие изменения снова затронули дизельное топливо и автомобильный газ.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Очередной рост цен на дизтопливо: Ключевые игроки рынка подняли стоимость ДТ. В частности, в сети WOG дизель (Mustang и Евро-5) подорожал сразу на 1,60 грн (до 103,90 грн/л и 102,50 грн/л). На 1 гривну выросли цены на дизтопливо в сетях OKKO (ДП Pulls - до 104,90 грн/л), SOCAR (до 105,00-106,00 грн/л), "Укрнафта" (до 98,90-100,90 грн/л) и UPG (upgDIESEL - до 101,90 грн/л).

Стремительное подорожание автогаза: Газ на SOCAR подорожал сразу на 2 гривны (до 50,90 грн/л), на WOG – на 1 гривну (до 50,50 грн/л), таким образом пересек психологическую отметку в 50 гривен за литр. Также на 1 гривну подняла цену сеть "Укрнафта" (до 47,90 грн/л).

Неизменные цены на бензин: Несмотря на существенное подорожание дизеля и газа, стоимость базовых марок бензина (А-95) в большинстве крупных сетей осталась на прежнем уровне.

Фото: цены на АЗС 16 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 16 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 104,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро: 100,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 103,90 грн (+1,6 грн)
  • ДТ Евро-5: 102,50 грн. (+1,6 грн.)
  • Газ: 50,50 грн (+1)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 106,00 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO: 105,00 грн (+1 грн)
  • Газ: 50,90 грн (+2 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 100,90 грн (+1 грн)
  • ДТ: 98,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 47,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 101,90 грн (+1 грн)
  • ДТ EURO DIESEL: 99,88 грн (+98 коп.)
  • Газ: 48,90 грн (+2 коп.)
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