Дизель стремительно дорожает, а газ уже по 50 грн: какие цены на АЗС 16 октября

На украинском рынке топлива продолжается стремительный рост цен. По состоянию на 16 октября очередная волна подорожания охватила практически все ведущие сети АЗС, причем самые большие изменения снова затронули дизельное топливо и автомобильный газ.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Очередной рост цен на дизтопливо: Ключевые игроки рынка подняли стоимость ДТ. В частности, в сети WOG дизель (Mustang и Евро-5) подорожал сразу на 1,60 грн (до 103,90 грн/л и 102,50 грн/л). На 1 гривну выросли цены на дизтопливо в сетях OKKO (ДП Pulls - до 104,90 грн/л), SOCAR (до 105,00-106,00 грн/л), "Укрнафта" (до 98,90-100,90 грн/л) и UPG (upgDIESEL - до 101,90 грн/л).
Стремительное подорожание автогаза: Газ на SOCAR подорожал сразу на 2 гривны (до 50,90 грн/л), на WOG – на 1 гривну (до 50,50 грн/л), таким образом пересек психологическую отметку в 50 гривен за литр. Также на 1 гривну подняла цену сеть "Укрнафта" (до 47,90 грн/л).
Неизменные цены на бензин: Несмотря на существенное подорожание дизеля и газа, стоимость базовых марок бензина (А-95) в большинстве крупных сетей осталась на прежнем уровне.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG