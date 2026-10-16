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Дизель стремительно дорожает, а газ уже по 50 грн: какие цены на АЗС 16 октября

08:06 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Дизель стремительно дорожает, а газ уже по 50 грн: какие цены на АЗС 16 октября Фото: сколько стоит топливо на АЗС 16 октября (Getty Images)
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На украинском рынке топлива продолжается стремительный рост цен. По состоянию на 16 октября очередная волна подорожания охватила практически все ведущие сети АЗС, причем самые большие изменения снова затронули дизельное топливо и автомобильный газ.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Очередной рост цен на дизтопливо: Ключевые игроки рынка подняли стоимость ДТ. В частности, в сети WOG дизель (Mustang и Евро-5) подорожал сразу на 1,60 грн (до 103,90 грн/л и 102,50 грн/л). На 1 гривну выросли цены на дизтопливо в сетях OKKO (ДП Pulls - до 104,90 грн/л), SOCAR (до 105,00-106,00 грн/л), "Укрнафта" (до 98,90-100,90 грн/л) и UPG (upgDIESEL - до 101,90 грн/л).

Стремительное подорожание автогаза: Газ на SOCAR подорожал сразу на 2 гривны (до 50,90 грн/л), на WOG – на 1 гривну (до 50,50 грн/л), таким образом пересек психологическую отметку в 50 гривен за литр. Также на 1 гривну подняла цену сеть "Укрнафта" (до 47,90 грн/л).

Неизменные цены на бензин: Несмотря на существенное подорожание дизеля и газа, стоимость базовых марок бензина (А-95) в большинстве крупных сетей осталась на прежнем уровне.

Дизель стремительно дорожает, а газ уже по 50 грн: какие цены на АЗС 16 октября
Фото: цены на АЗС 16 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 16 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 104,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро: 100,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 103,90 грн (+1,6 грн)
  • ДТ Евро-5: 102,50 грн. (+1,6 грн.)
  • Газ: 50,50 грн (+1)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 106,00 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO: 105,00 грн (+1 грн)
  • Газ: 50,90 грн (+2 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 100,90 грн (+1 грн)
  • ДТ: 98,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 47,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 101,90 грн (+1 грн)
  • ДТ EURO DIESEL: 99,88 грн (+98 коп.)
  • Газ: 48,90 грн (+2 коп.)

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