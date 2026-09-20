Дизель пробив позначку у 100 грн, але з відкатом: нові цінники на пальне на АЗС 20 вересня

Станом на неділю, 20 вересня, на українських АЗС зафіксовано чергове здорожчання: окремі марки дизельного пального тимчасово перетнули психологічну межу в 100 гривень за літр, водночас інші мережі демонструють змішану динаміку цін.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Прорив позначки у 100 гривень для дизелю: У мережі WOG зафіксовано суттєве здорожчання дизельного пального - позиція ДП Mustang додала одразу 4 грн і перетнула психологічну межу (103,9 грн), а ДП Євро-5 зросло на 2 грн (до 101,9 грн). Однак, вже станом на 13:05, згідно з даними у застосунку АЗС, ціни відкотились назад до 99,90 грн.
Стабільні ціни у мережі SOCAR: Преміальна мережа тримає вартість бензину (NANO 95 коштує 96,90 грн, а А-95 - 93,90 грн).
Стабільність на ОККО: Бензин Pulls 95 та А-95 Євро тримає ціну у 95,90 грн та 92,90 грн відповідно.
Змішана динаміка в «Укрнафті»: Базові марки бензину (А-95 та А-92) подорожчали на 1 грн (до 87,90 грн та 85,90 грн), водночас бензин 95 (Energy) знизився в ціні на 2 грн (до 87,90 грн). Також у цій мережі помітно зростав автогаз - плюс 1,7 грн (до 41,20 грн).
Фото: ціни на АЗС 20 вересня (інфографіка РБК-Україна)
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