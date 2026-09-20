Дизель пробил отметку в 100 грн: новые ценники на топливо на АЗС 20 сентября

По состоянию на воскресенье, 20 сентября, на украинских АЗС зафиксировано очередное подорожание: отдельные марки дизельного топлива пересекли психологический предел в 100 гривен за литр, в то время как другие сети демонстрируют смешанную динамику цен.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Прорыв отметки в 100 гривен для дизеля: В сети WOG зафиксировано существенное удорожание дизельного топлива – позиция ГП Mustang прибавила сразу 3,1 грн и пересекла психологическую границу (103 грн), а ДТ Евро-5 выросло на 1,1 грн (до 101 грн).
Стабильные цены в сети SOCAR: Премиальная сеть удерживает стоимость бензина (NANO 95 стоит 96,90 грн, а А-95 - 93,90 грн).
Стабильность на ОККО: Бензин Pulls 95 и А-95 Евро удерживает цену в 95,90 грн и 92,90 грн соответственно.
Смешанная динамика на "Укрнафте": Базовые марки бензина (А-95 и А-92) подорожали на 1 грн (до 87,90 грн и 85,90 грн), в то же время бензин 95 (Energy) снизился в цене на 2 грн (до 87,90 грн). Также в этой сети заметно рос автогаз - плюс 1,7 грн (до 41,20 грн).
Фото: цены на АЗС 20 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
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SOCAR
"Укрнефть"