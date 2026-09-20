Дизель пробил отметку в 100 грн: новые ценники на топливо на АЗС 20 сентября

Что изменилось: главные тенденции на рынке топлива

Прорыв отметки в 100 гривен для дизеля: В сети WOG зафиксировано существенное удорожание дизельного топлива – позиция ГП Mustang прибавила сразу 3,1 грн и пересекла психологическую границу (103 грн), а ДТ Евро-5 выросло на 1,1 грн (до 101 грн).

Стабильные цены в сети SOCAR: Премиальная сеть удерживает стоимость бензина (NANO 95 стоит 96,90 грн, а А-95 - 93,90 грн).

Стабильность на ОККО: Бензин Pulls 95 и А-95 Евро удерживает цену в 95,90 грн и 92,90 грн соответственно.

Смешанная динамика на "Укрнафте": Базовые марки бензина (А-95 и А-92) подорожали на 1 грн (до 87,90 грн и 85,90 грн), в то же время бензин 95 (Energy) снизился в цене на 2 грн (до 87,90 грн). Также в этой сети заметно рос автогаз - плюс 1,7 грн (до 41,20 грн).

Фото: цены на АЗС 20 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 20 сентября, воскресенье

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 103 грн (+3,1 грн)

ДТ Евро-5: 101 грн (+1,1 грн)

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,9 грн

Бензин NANO 95: 96,90 грн

Бензин А-95: 93,90 грн

ДТ NANO Extro: 99,90 грн

ДТ NANO: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнефть"