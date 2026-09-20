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Дизель пробив позначку у 100 грн, але з відкатом: нові цінники на пальне на АЗС 20 вересня

12:52 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Дизель пробив позначку у 100 грн, але з відкатом: нові цінники на пальне на АЗС 20 вересня Фото: ціни на АЗС зросли 20 вересня (Getty Images)
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Станом на неділю, 20 вересня, на українських АЗС зафіксовано чергове здорожчання: окремі марки дизельного пального тимчасово перетнули психологічну межу в 100 гривень за літр, водночас інші мережі демонструють змішану динаміку цін.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що змінилося: головні тенденції на ринку пального

Прорив позначки у 100 гривень для дизелю: У мережі WOG зафіксовано суттєве здорожчання дизельного пального - позиція ДП Mustang додала одразу 4 грн і перетнула психологічну межу (103,9 грн), а ДП Євро-5 зросло на 2 грн (до 101,9 грн). Однак, вже станом на 13:05, згідно з даними у застосунку АЗС, ціни відкотились назад до 99,90 грн.

Стабільні ціни у мережі SOCAR: Преміальна мережа тримає вартість бензину (NANO 95 коштує 96,90 грн, а А-95 - 93,90 грн).

Стабільність на ОККО: Бензин Pulls 95 та А-95 Євро тримає ціну у 95,90 грн та 92,90 грн відповідно.

Змішана динаміка в «Укрнафті»: Базові марки бензину (А-95 та А-92) подорожчали на 1 грн (до 87,90 грн та 85,90 грн), водночас бензин 95 (Energy) знизився в ціні на 2 грн (до 87,90 грн). Також у цій мережі помітно зростав автогаз - плюс 1,7 грн (до 41,20 грн).

Дизель пробив позначку у 100 грн, але з відкатом: нові цінники на пальне на АЗС 20 вересня

Фото: ціни на АЗС 20 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 20 вересня, неділя

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 103,90 грн (+4 грн) Оновлено: ціна знову опустилась до 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 101,90 грн (+2 грн) Оновлено: ціна знову опустилась до 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 99,9 грн
  • Бензин NANO 95: 96,90 грн
  • Бензин А-95: 93,90 грн
  • ДП NANO Extro: 99,90 грн
  • ДП NANO: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 87,90 грн (-2 грн)
  • Бензин А-95: 87,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-92: 85,90 грн (+1 грн)
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 41,20 грн (+1,7 грн)
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