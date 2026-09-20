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Дизель пробил отметку в 100 грн: новые ценники на топливо на АЗС 20 сентября

12:52 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Дизель пробил отметку в 100 грн: новые ценники на топливо на АЗС 20 сентября Фото: цены на АЗС выросли 20 сентября (Getty Images)
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По состоянию на воскресенье, 20 сентября, на украинских АЗС зафиксировано очередное подорожание: отдельные марки дизельного топлива пересекли психологический предел в 100 гривен за литр, в то время как другие сети демонстрируют смешанную динамику цен.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что изменилось: главные тенденции на рынке топлива

Прорыв отметки в 100 гривен для дизеля: В сети WOG зафиксировано существенное удорожание дизельного топлива – позиция ГП Mustang прибавила сразу 3,1 грн и пересекла психологическую границу (103 грн), а ДТ Евро-5 выросло на 1,1 грн (до 101 грн).

Стабильные цены в сети SOCAR: Премиальная сеть удерживает стоимость бензина (NANO 95 стоит 96,90 грн, а А-95 - 93,90 грн).

Стабильность на ОККО: Бензин Pulls 95 и А-95 Евро удерживает цену в 95,90 грн и 92,90 грн соответственно.

Смешанная динамика на "Укрнафте": Базовые марки бензина (А-95 и А-92) подорожали на 1 грн (до 87,90 грн и 85,90 грн), в то же время бензин 95 (Energy) снизился в цене на 2 грн (до 87,90 грн). Также в этой сети заметно рос автогаз - плюс 1,7 грн (до 41,20 грн).

Дизель пробил отметку в 100 грн: новые ценники на топливо на АЗС 20 сентября

Фото: цены на АЗС 20 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 20 сентября, воскресенье

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 99,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 103 грн (+3,1 грн)
  • ДТ Евро-5: 101 грн (+1,1 грн)
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 99,9 грн
  • Бензин NANO 95: 96,90 грн
  • Бензин А-95: 93,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 99,90 грн
  • ДТ NANO: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнефть"

  • Бензин 95 (Energy): 87,90 грн (-2 грн)
  • Бензин А-95: 87,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-92: 85,90 грн (+1 грн)
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 41,20 грн (+1,7 грн)
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