Дизель під 100 грн: АЗС підняли ціни на пальне 4 вересня

Як змінилися ціни на АЗС за добу

Мережа OKKO підвищила вартість усіх видів бензину та дизельного пального на 1,00 грн/л.

На станціях SOCAR бензин та дизель також подорожчали на 1,00 грн/л. Зокрема, преміальний ДП NANO Extro вже коштує 99,90 грн за літр.

У мережі WOG цінники у п'ятницю лишилися на рівні попереднього дня.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 4 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Державна "Укрнафта" в межах акції здешевила брендовий бензин на 3,00 грн/л, зрівнявши його за вартістю зі звичайним А-95. Ціна - 79,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 4 вересня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 95,90 грн

Бензин Pulls 95: 88,90 грн

Бензин А-95 Євро: 85,90 грн

ДП Pulls: 98,90 грн

ДП Євро: 95,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 95,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 88,90 грн

Бензин 95 Євро: 85,90 грн

ДП Mustang: 98,90 грн

ДП Євро-5: 95,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

ДП NANO Extro: 99,90 грн

ДП NANO: 96,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"