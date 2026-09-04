Дизель под 100 грн: АЗС подняли цены на топливо 4 сентября

Большие сети автозаправочных станций продолжают поднимать ценники на топливо. На некоторых АЗС снова выросли цены на все виды бензина и дизеля.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 4 сентября - в материале РБК-Украина.
Сеть OKKO повысила стоимость всех видов бензина и дизельного топлива на 1,00 грн/л.
На станциях SOCAR бензин и дизель подорожали также на 1,00 грн/л. В частности, премиальное ДТ NANO Extro уже стоит 99,90 грн за литр.
В сети WOG ценники в пятницу остались на уровне предыдущего дня.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 4 сентября (инфографика РБК-Украина)
Государственная "Укрнафта" в рамках акции удешевила брендовый бензин на 3,00 грн/л, сравнив его по стоимости с обычным А-95. Цена - 79,90 грн/л.
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