Дизель под 100 грн: АЗС подняли цены на топливо 4 сентября

Как изменились цены на АЗС за сутки

Сеть OKKO повысила стоимость всех видов бензина и дизельного топлива на 1,00 грн/л.

На станциях SOCAR бензин и дизель подорожали также на 1,00 грн/л. В частности, премиальное ДТ NANO Extro уже стоит 99,90 грн за литр.

В сети WOG ценники в пятницу остались на уровне предыдущего дня.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 4 сентября (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" в рамках акции удешевила брендовый бензин на 3,00 грн/л, сравнив его по стоимости с обычным А-95. Цена - 79,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 4 сентября, пятница

OKKO

Бензин Pulls 100: 95,90 грн

Бензин Pulls 95: 88,90 грн

Бензин А-95 Евро: 85,90 грн

ДТ Pulls: 98,90 грн

ДТ Евро: 95,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 95,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 88,90 грн

Бензин 95 Евро: 85,90 грн

ДТ Mustang: 98,90 грн

ДТ Евро-5: 95,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

ДТ NANO Extro: 99,90 грн

ДТ NANO: 96,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"