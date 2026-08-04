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Дизель майже по 99 гривень: як змінилися ціни на АЗС 4 серпня

09:27 04.08.2026 Вт
2 хв
Де підняли вартість пального і що з бензином та автогазом?
aimg Марія Кучерявець
Фото: Паливо на АЗС знову дорожчає (інфографіка РБК-Україна)

На українських АЗС продовжує дорожчати дизельне пальне. Найбільші мережі знову переписали цінники.

Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на вівторок, 4 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Бензин: Ціни залишилися без змін на всіх АЗС - найдешевший А-95 продають на "Укрнафті" (79,90 грн/л).
  • Дизель: Подорожчав - мережа OKKO додала до ціни +1,40 грн/л (стандарт 93,90 грн), SOCAR - +1,00 грн/л (стандарт 95,90 грн).
  • Газ: Вартість зафіксувалася - найдешевший пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), найдорожчий залишається на WOG (44,50 грн/л).

Що змінилося з цінами на АЗС

Найвідчутніше подорожчання за добу відбулося на АЗС OKKO. Вартість преміального дизеля Pulls зросла з 95,50 до 96,90 грн за літр (+1,40 грн), а звичайного дизеля Євро - з 92,50 до 93,90 грн (+1,40 грн).

Ще один перегляд цін відбувся на SOCAR. Дизель NANO Extro подорожчав з 97,90 до 98,90 грн за літр, а дизель NANO - з 94,90 до 95,90 грн. Таким чином преміальний дизель на окремих АЗС вже майже досяг позначки 99 грн за літр.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 4 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Водночас мережі WOG та "Укрнафта" поки залишили вартість усіх видів пального без змін. Також стабільними залишилися ціни на бензин і автомобільний газ у всіх чотирьох мережах.

Деталізація цін на АЗС 4 серпня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,50 грн
  • ДП Mustang: 96,80 грн
  • ДП Євро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 98,90 грн
  • ДП NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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