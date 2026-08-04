Дизель майже по 99 гривень: як змінилися ціни на АЗС 4 серпня

На українських АЗС продовжує дорожчати дизельне пальне. Найбільші мережі знову переписали цінники.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на вівторок, 4 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Найвідчутніше подорожчання за добу відбулося на АЗС OKKO. Вартість преміального дизеля Pulls зросла з 95,50 до 96,90 грн за літр (+1,40 грн), а звичайного дизеля Євро - з 92,50 до 93,90 грн (+1,40 грн).
Ще один перегляд цін відбувся на SOCAR. Дизель NANO Extro подорожчав з 97,90 до 98,90 грн за літр, а дизель NANO - з 94,90 до 95,90 грн. Таким чином преміальний дизель на окремих АЗС вже майже досяг позначки 99 грн за літр.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 4 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Водночас мережі WOG та "Укрнафта" поки залишили вартість усіх видів пального без змін. Також стабільними залишилися ціни на бензин і автомобільний газ у всіх чотирьох мережах.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"