Дизель почти по 99 гривен: как изменились цены на АЗС 4 августа

На украинских АЗС продолжает дорожать дизельное топливо. Крупнейшие сети снова переписали ценники.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на вторник, 4 августа - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Самое ощутимое подорожание за сутки произошло на АЗС OKKO. Стоимость премиального дизеля Pulls выросла с 95,50 до 96,90 грн за литр (+1,40 грн), а обычного дизеля Евро - с 92,50 до 93,90 грн (+1,40 грн).
Еще один пересмотр цен прошел на SOCAR. Дизель NANO Extro подорожал с 97,90 до 98,90 грн за литр, а дизель NANO - с 94,90 до 95,90 грн. Таким образом, премиальный дизель на отдельных АЗС уже почти достиг отметки 99 грн за литр.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 4 августа (инфографика РБК-Украина)
В то же время сети WOG и "Укрнафта" пока оставили стоимость всех видов топлива без изменений. Также стабильными остались цены на бензин и автомобильный газ во всех четырех сетях.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"