Дизель на максимумі, бензин за 90 грн: скільки коштує пальне на АЗС 28 вересня

Ціни на АЗС станом на ранок 28 вересня тримаються на високих позначках. Дизель на більшості АЗС ще минулого тижня перейшов за 100 грн, а найдешевший преміальний бензин вже перевищив 90 грн.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ще у п'ятницю вартість дизеля та преміального бензину на трьох АЗС перевищила 100 грн (ОККО, WOG, SOCAR). Найдорожчим наразі є пальне на SOCAR - дизель по 103-104 грн за літр, а преміальний бензин - 104 грн.
На ОККО та WOG ціни зрівнялися. Преміальне паливо у цих мережах понад 100 грн - 102,90 грн за преміальний бензин та дизель. Втім інше пальне нижче 100 грн.
Найдешевшою наразі залишається "Укрнафта". Преміальний бензин тут зріс до 91,90 грн, а дизель тримається нижче критичної межі - 97,90-99,90 грн.
Фото: ціни на АЗС 28 вересня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"