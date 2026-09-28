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Дизель на максимумі, бензин за 90 грн: скільки коштує пальне на АЗС 28 вересня

06:56 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: скільки коштує пальне на АЗС 28 вересня (Getty Images)

Ціни на АЗС станом на ранок 28 вересня тримаються на високих позначках. Дизель на більшості АЗС ще минулого тижня перейшов за 100 грн, а найдешевший преміальний бензин вже перевищив 90 грн.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на АЗС

Ще у п'ятницю вартість дизеля та преміального бензину на трьох АЗС перевищила 100 грн (ОККО, WOG, SOCAR). Найдорожчим наразі є пальне на SOCAR - дизель по 103-104 грн за літр, а преміальний бензин - 104 грн.

На ОККО та WOG ціни зрівнялися. Преміальне паливо у цих мережах понад 100 грн - 102,90 грн за преміальний бензин та дизель. Втім інше пальне нижче 100 грн.

Найдешевшою наразі залишається "Укрнафта". Преміальний бензин тут зріс до 91,90 грн, а дизель тримається нижче критичної межі - 97,90-99,90 грн.

Фото: ціни на АЗС 28 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 28 вересня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+2 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

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