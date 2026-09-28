Дизель на максимуме, бензин за 90 грн: сколько стоит топливо на АЗС 28 сентября

Ситуация на АЗС

Еще в пятницу стоимость дизеля и премиального бензина на трех АЗС превысила 100 грн (ОККО, WOG, SOCAR). Самым дорогим сейчас является топливо на SOCAR - дизель по 103-104 грн за литр, а премиальный бензин - 104 грн.

На ОККО и WOG цены сравнялись. Премиальное топливо в этих сетях выше 100 грн - 102,90 грн за премиальный бензин и дизель. Впрочем, другое топливо ниже 100 грн.

Самой дешевой остается "Укрнафта". Премиальный бензин здесь вырос до 91,90 грн, а дизель держится ниже критического предела - 97,90-99,90 грн.

Фото: цены на АЗС 28 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 28 сентября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 102,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 103,00 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"