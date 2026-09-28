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Дизель на максимуме, бензин за 90 грн: сколько стоит топливо на АЗС 28 сентября

06:56 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: сколько стоит топливо на АЗС 28 сентября (Getty Images)

Цены на АЗС на утро 28 сентября держатся на высоких отметках. Дизель на большинстве АЗС еще на прошлой неделе перешел за 100 грн, а самый дешевый премиальный бензин уже превысил 90 грн.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на АЗС

Еще в пятницу стоимость дизеля и премиального бензина на трех АЗС превысила 100 грн (ОККО, WOG, SOCAR). Самым дорогим сейчас является топливо на SOCAR - дизель по 103-104 грн за литр, а премиальный бензин - 104 грн.

На ОККО и WOG цены сравнялись. Премиальное топливо в этих сетях выше 100 грн - 102,90 грн за премиальный бензин и дизель. Впрочем, другое топливо ниже 100 грн.

Самой дешевой остается "Укрнафта". Премиальный бензин здесь вырос до 91,90 грн, а дизель держится ниже критического предела - 97,90-99,90 грн.

Фото: цены на АЗС 28 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 28 сентября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+2 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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