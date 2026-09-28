Дизель на максимумі, бензин за 90 грн: скільки коштує пальне на АЗС 28 вересня

Ціни на АЗС станом на ранок 28 вересня тримаються на високих позначках. Дизель на більшості АЗС ще минулого тижня перейшов за 100 грн, а найдешевший преміальний бензин вже перевищив 90 грн.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на АЗС

Ще у п'ятницю вартість дизеля та преміального бензину на трьох АЗС перевищила 100 грн (ОККО, WOG, SOCAR). Найдорожчим наразі є пальне на SOCAR - дизель по 103-104 грн за літр, а преміальний бензин - 104 грн.

На ОККО та WOG ціни зрівнялися. Преміальне паливо у цих мережах понад 100 грн - 102,90 грн за преміальний бензин та дизель. Втім інше пальне нижче 100 грн.

Найдешевшою наразі залишається "Укрнафта". Преміальний бензин тут зріс до 91,90 грн, а дизель тримається нижче критичної межі - 97,90-99,90 грн.

Фото: ціни на АЗС 28 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 28 вересня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 102,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 104,00 грн

ДП NANO: 103,00 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"