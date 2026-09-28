Дизель на максимумі, бензин за 90 грн: скільки коштує пальне на АЗС 28 вересня
Ціни на АЗС станом на ранок 28 вересня тримаються на високих позначках. Дизель на більшості АЗС ще минулого тижня перейшов за 100 грн, а найдешевший преміальний бензин вже перевищив 90 грн.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на АЗС
Ще у п'ятницю вартість дизеля та преміального бензину на трьох АЗС перевищила 100 грн (ОККО, WOG, SOCAR). Найдорожчим наразі є пальне на SOCAR - дизель по 103-104 грн за літр, а преміальний бензин - 104 грн.
На ОККО та WOG ціни зрівнялися. Преміальне паливо у цих мережах понад 100 грн - 102,90 грн за преміальний бензин та дизель. Втім інше пальне нижче 100 грн.
Найдешевшою наразі залишається "Укрнафта". Преміальний бензин тут зріс до 91,90 грн, а дизель тримається нижче критичної межі - 97,90-99,90 грн.
Фото: ціни на АЗС 28 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 28 вересня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 102,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 102,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 104,00 грн
- ДП NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+2 грн)
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн