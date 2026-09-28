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Дизель на максимуме, бензин за 90 грн: сколько стоит топливо на АЗС 28 сентября

06:56 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Дизель на максимуме, бензин за 90 грн: сколько стоит топливо на АЗС 28 сентября Фото: сколько стоит топливо на АЗС 28 сентября (Getty Images)
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Цены на АЗС на утро 28 сентября держатся на высоких отметках. Дизель на большинстве АЗС еще на прошлой неделе перешел за 100 грн, а самый дешевый премиальный бензин уже превысил 90 грн.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на АЗС

Еще в пятницу стоимость дизеля и премиального бензина на трех АЗС превысила 100 грн (ОККО, WOG, SOCAR). Самым дорогим сейчас является топливо на SOCAR - дизель по 103-104 грн за литр, а премиальный бензин - 104 грн.

На ОККО и WOG цены сравнялись. Премиальное топливо в этих сетях выше 100 грн - 102,90 грн за премиальный бензин и дизель. Впрочем, другое топливо ниже 100 грн.

Самой дешевой остается "Укрнафта". Премиальный бензин здесь вырос до 91,90 грн, а дизель держится ниже критического предела - 97,90-99,90 грн.

Дизель на максимуме, бензин за 90 грн: сколько стоит топливо на АЗС 28 сентября

Фото: цены на АЗС 28 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 28 сентября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+2 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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