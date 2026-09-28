Дизель на максимуме, бензин за 90 грн: сколько стоит топливо на АЗС 28 сентября
Цены на АЗС на утро 28 сентября держатся на высоких отметках. Дизель на большинстве АЗС еще на прошлой неделе перешел за 100 грн, а самый дешевый премиальный бензин уже превысил 90 грн.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на АЗС
Еще в пятницу стоимость дизеля и премиального бензина на трех АЗС превысила 100 грн (ОККО, WOG, SOCAR). Самым дорогим сейчас является топливо на SOCAR - дизель по 103-104 грн за литр, а премиальный бензин - 104 грн.
На ОККО и WOG цены сравнялись. Премиальное топливо в этих сетях выше 100 грн - 102,90 грн за премиальный бензин и дизель. Впрочем, другое топливо ниже 100 грн.
Самой дешевой остается "Укрнафта". Премиальный бензин здесь вырос до 91,90 грн, а дизель держится ниже критического предела - 97,90-99,90 грн.
Фото: цены на АЗС 28 сентября (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 28 сентября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 102,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+2 грн)
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн