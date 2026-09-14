Дизель по 105 грн та бензин по 94: що буде з цінами на АЗС та чи загрожує Україні дефіцит

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі подорожчання нафти через загострення на Близькому Сході. Водночас дефіциту через удари по АЗС очікувати не варто.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін.

Скільки коштуватиме бензин та дизель

Говорити про бензин по 110-115 грн за літр наразі зарано. Якщо ситуація на світовому ринку стабілізується на нинішньому рівні, ціни в Україні можуть становити близько 105 грн/л за дизель та 92-94 грн/л за бензин.

За його словами, подальша динаміка залежатиме від розвитку ситуації навколо хуситів та Баб-ель-Мандебської протоки.

"Ціна на цьому рівні не залишиться, вона буде або збільшуватися, або зменшуватися", - зазначив експерт.

Чи буде дефіцит пального

За словами Льоушкіна, дефіцит пального через удари по АЗС Україні не загрожує.

"АЗС ніяким чином у постачанні пального не беруть участі. Це просто магазини, які продають, а постачальники - це бензовози, кораблі, потяги", - пояснив він.

Тому пошкодження окремих автозаправних станцій, на думку експерта, не впливатиме на постачання пального та його наявність на ринку.

Що з цінами на нафту та які зараз цінники на АЗС

У понеділок, 14 вересня нафта Brent подорожчала на 3,23% - до 108 доларів за барель, а WTI - на 3,09%, до 103,1 долара. Зростання пов'язане з новими ударами по енергетичній інфраструктурі Саудівської Аравії та атаками на судна в Перській затоці.

Зокрема, єменські хусити атакували саудівський нафтопровід "Схід-Захід", після чого його роботу призупинили. Це може поставити під загрозу до 4% світових поставок нафти.

Також хусити захопили стратегічний острів Перім у Баб-ель-Мандебській протоці, через яку проходить близько 4-5% світових нафтових вантажів.

На тлі подорожчання нафти мережі продовжують переглядати цінники. Зокрема, "Укрнафта" підняла ціну А-95 до 83,90 грн/л, а дизеля до 94,90 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 14 вересня (інфографіка РБК-Україна)

При цьому на АЗС можна помітити цінники з тризначних чисел. Мережа SOCAR підвищила вартість преміальних марок: бензин NANO 100 та дизель NANO Extro - до 100 грн/л.