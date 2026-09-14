Пальне по 100 грн: на яких АЗС подорожчав бензин та дизель після вихідних
Українські мережі АЗС продовжують підіймати ціни на пальне. Після вихідних вартість окремих видів бензину та дизеля зросла на 2-5 грн.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на понеділок, 14 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
Що змінилося на АЗС за вихідні
Державна "Укрнафта" суттєво підняла вартість пального. Стандартний А-95 та преміальний А-95 Energy додали в ціні одразу 5 грн та 2 грн відповідно (до 83,90 грн/л та 86,90 грн/л).
Бензин А-92 на АЗС "Укрнафти" подорожчав на 2 грн (до 81,90 грн/л). Дизельне пальне зросло на 5 грн (до 96,90 грн/л), а преміальне ДП Energy - на 1 грн (до 94,90 грн/л).
Оператор SOCAR підвищив ціну на преміальні марки: бензин NANO 100, ДП NANO та ДП NANO Extro додали по 1,10 грн і сягнули позначок 100 грн/л, 99,90 грн/л та 100 грн/л відповідно.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 14 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Мережа WOG підняла ціну на стандартне дизельне пальне ДП Євро-5 на 1 грн - до 98,90 грн/л.
Натомість ОККО утримала цінники на рівні п'ятниці, 11 вересня.
Деталізація цін на АЗС 14 вересня, понеділок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 97,90 грн
- Бензин Pulls 95: 90,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 87,90 грн
- ДП Pulls: 99,90 грн
- ДП Євро: 98,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 97,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
- Бензин 95 Євро: 87,90 грн
- ДП Mustang: 99,90 грн
- ДП Євро-5: 98,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 100 грн
- Бензин NANO 95: 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- ДП NANO Extro: 100 грн
- ДП NANO: 99,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
- Бензин А-95: 83,90 грн
- Бензин А-92: 81,90 грн
- ДП (Energy): 94,90 грн
- ДП: 96,90 грн
- Газ: 42,90 грн