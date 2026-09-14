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Пальне по 100 грн: на яких АЗС подорожчав бензин та дизель після вихідних

11:15 14.09.2026 Пн
2 хв
В одній з мереж бензин додав в ціні одразу 5 грн на літрі
aimg Марія Кучерявець
Пальне по 100 грн: на яких АЗС подорожчав бензин та дизель після вихідних Фото: АЗС оновили цінники на пальне (Getty Images)
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Українські мережі АЗС продовжують підіймати ціни на пальне. Після вихідних вартість окремих видів бензину та дизеля зросла на 2-5 грн.

Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на понеділок, 14 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Що змінилося на АЗС за вихідні

Державна "Укрнафта" суттєво підняла вартість пального. Стандартний А-95 та преміальний А-95 Energy додали в ціні одразу 5 грн та 2 грн відповідно (до 83,90 грн/л та 86,90 грн/л).

Бензин А-92 на АЗС "Укрнафти" подорожчав на 2 грн (до 81,90 грн/л). Дизельне пальне зросло на 5 грн (до 96,90 грн/л), а преміальне ДП Energy - на 1 грн (до 94,90 грн/л).

Оператор SOCAR підвищив ціну на преміальні марки: бензин NANO 100, ДП NANO та ДП NANO Extro додали по 1,10 грн і сягнули позначок 100 грн/л, 99,90 грн/л та 100 грн/л відповідно.

Пальне по 100 грн: на яких АЗС подорожчав бензин та дизель після вихідних

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 14 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Мережа WOG підняла ціну на стандартне дизельне пальне ДП Євро-5 на 1 грн - до 98,90 грн/л.

Натомість ОККО утримала цінники на рівні п'ятниці, 11 вересня.

Деталізація цін на АЗС 14 вересня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 97,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 90,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 87,90 грн
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 98,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 97,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 87,90 грн
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 98,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 100 грн
  • Бензин NANO 95: 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • ДП NANO Extro: 100 грн
  • ДП NANO: 99,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • Бензин А-92: 81,90 грн
  • ДП (Energy): 94,90 грн
  • ДП: 96,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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