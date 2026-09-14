Ціни на нафту підскочили на більш ніж 2% через удари по Саудівській Аравії та Ормузу

Ціни на нафту в понеділок, 14 вересня, знову пішли вгору. Причиною цього стали нові удари єменських хуситів по Саудівській Аравії та атаки Ірану на судна в Ормузькый затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,90 долара (на 2,77%), а отже до 107,51 долара за барель.

У той же час, ф'ючерси марки WTI подорожчали на 2,27 долара (на 2,27%), до 102,32 долара за барель.

"Спочатку ціни зросли більш ніж на 3% на момент відкриття ринку", - йдеться у публікації.

Що передувало

Зазначимо, що черговий стрибок цін стався на тлі того, як у неділю держЗМІ Саудівської Аравії опублікували відео пошкоджень будинків та мечеті, ймовірно, внаслідок нападу хуситів на південну провінцію Джазан. Також хусити заявили, що завдали удару по саудівській військовій базі в сусідній провінції.

Крім цього, британське агентство морської безпеки UKMTO розповіло в неділю, що в Ормузькій протоці було вражене снарядом судно, що викликало пожежу і змусило екіпаж евакуюватися.