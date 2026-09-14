ua en ru
Пн, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Ціни на нафту підскочили на більш ніж 2% через удари по Саудівській Аравії та Ормузу

05:09 14.09.2026 Пн
2 хв
Що послужило зростанню цін?
aimg Едуард Ткач
Ціни на нафту підскочили на більш ніж 2% через удари по Саудівській Аравії та Ормузу Фото: спочатку зростання склало більше трьох відсотків (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Ціни на нафту в понеділок, 14 вересня, знову пішли вгору. Причиною цього стали нові удари єменських хуситів по Саудівській Аравії та атаки Ірану на судна в Ормузькый затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,90 долара (на 2,77%), а отже до 107,51 долара за барель.

У той же час, ф'ючерси марки WTI подорожчали на 2,27 долара (на 2,27%), до 102,32 долара за барель.

"Спочатку ціни зросли більш ніж на 3% на момент відкриття ринку", - йдеться у публікації.

Що передувало

Зазначимо, що черговий стрибок цін стався на тлі того, як у неділю держЗМІ Саудівської Аравії опублікували відео пошкоджень будинків та мечеті, ймовірно, внаслідок нападу хуситів на південну провінцію Джазан. Також хусити заявили, що завдали удару по саудівській військовій базі в сусідній провінції.

Крім цього, британське агентство морської безпеки UKMTO розповіло в неділю, що в Ормузькій протоці було вражене снарядом судно, що викликало пожежу і змусило екіпаж евакуюватися.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що в п'ятницю, 11 вересня, ціни на нафту вперше з середини травня перевищили позначку 100 доларів за барель. Зокрема, марка Brent коштувала понад 108 доларів. Це все сталося на тлі того, що хусити вязі контролю над портом Моха.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАФТА Саудівська Аравія Ормузька протока Нефть
Новини
РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині, - Сибіга
РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині, - Сибіга
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech