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Діють за "донецьким сценарієм". Окупанти готують провокації в Мелітополі та районі

Фото: окупанти готують провокації в Мелітополі та районі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти Запорізької області готують чергові провокації та діють за вже відомим "донецьким сценарієм".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"За інформацією місцевих жителів від учора рашисти їздять по селах Мелітопольщини в районі Молочного лиману і залякують людей", - розповів він.

Закликають евакуюватись або готувати бомбосховища.

"Загарбники звикли діяти за «донецьким сценарієм", - констатує Федоров.

За його словами, суть його у двох речах: або лякати жителів "злими Збройними Силами України", щоб люди не чекали на повернення України або гірше - влаштовують провокації, щоб потім звинуватити ЗСУ.

Як повідомлялось, Росія накопичує живу силу в окупованій Запорізькій області.

Нагадаємо, в Мелітополі окупанти змушують школярів писати листи російським військовим.

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МелітопольЗапорожская область