Действуют по "донецкому сценарию". Оккупанты готовят провокации в Мелитополе и районе

"По информации местных жителей со вчерашнего дня решисты ездят по селам Мелитопольщины в районе Молочного лимана и запугивают людей", - рассказал он.

Призывают эвакуироваться или готовить бомбоубежища.

"Захватчики привыкли действовать по «донецкому сценарию", - констатирует Федоров.

По его словам, суть его в двух вещах: или пугать жителей "злыми Вооруженными Силами Украины", чтобы люди не ждали возвращения Украины или хуже - устраивают провокации, чтобы потом обвинить ВСУ.

Как сообщалось, Россия накапливает живую силу в оккупированной Запорожской области.

Напомним, в Мелитополе оккупанты заставляют школьников писать письма российским военным.