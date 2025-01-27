В "Дію" повернули перереєстрацію авто: як швидко змінити власника

У "Дію" повернули перереєстрацію авто. Власники авто можуть безпосередньо в додатку змінювати власника транспортного засобу та отримувати техпаспорт без необхідності відвідувати сервісний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".

Тепер процес перереєстрації авто став ще простішим і зручнішим, можна швидко змінити власника автомобіля через додаток "Дія". Як це працює: Перереєстрація онлайн. Тепер можна змінити власника автомобіля, не виходячи з дому. Все, що потрібно - зайти в додаток "Дія", подати запит на перереєстрацію авто та заповнити необхідні дані. Сервісний центр МВС отримує ваш запит онлайн, і техпаспорт одразу підтягнеться в додаток.

Тепер можна змінити власника автомобіля, не виходячи з дому. Все, що потрібно - зайти в додаток "Дія", подати запит на перереєстрацію авто та заповнити необхідні дані. Сервісний центр МВС отримує ваш запит онлайн, і техпаспорт одразу підтягнеться в додаток. Автоматична перевірка. " Дія" автоматично перевіряє всі дані, зокрема сам автомобіль, покупця та продавця. Це дозволяє уникнути ситуацій з продажем викрадених чи підозрілих транспортних засобів.

Дія" автоматично перевіряє всі дані, зокрема сам автомобіль, покупця та продавця. Це дозволяє уникнути ситуацій з продажем викрадених чи підозрілих транспортних засобів. Отримання техпаспорта та номерів. Після завершення процесу перереєстрації, пластиковий техпаспорт і нові номерні знаки будуть доставлені вам поштою. Це зручний спосіб отримати всі необхідні документи без необхідності відвідувати державні установи.

Після завершення процесу перереєстрації, пластиковий техпаспорт і нові номерні знаки будуть доставлені вам поштою. Це зручний спосіб отримати всі необхідні документи без необхідності відвідувати державні установи. Можливість змінити номери. Якщо ви хочете змінити номерні знаки, то зможете отримати нові фірмові номери з серією DI.