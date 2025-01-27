В "Дію" вернули перерегистрацию авто: как быстро сменить владельца

В "Дію" вернули перерегистрацию авто. Владельцы авто могут непосредственно в приложении менять владельца транспортного средства и получать техпаспорт без необходимости посещать сервисный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Теперь процесс перерегистрации авто стал еще проще и удобнее, можно быстро сменить владельца автомобиля через приложение "Дія". Как это работает: Перерегистрация онлайн Теперь можно сменить владельца автомобиля, не выходя из дома. Все, что нужно - зайти в приложение "Дія", подать запрос на перерегистрацию авто и заполнить необходимые данные. Сервисный центр МВД получает ваш запрос онлайн, и техпаспорт сразу подтянется в приложение.

Теперь можно сменить владельца автомобиля, не выходя из дома. Все, что нужно - зайти в приложение "Дія", подать запрос на перерегистрацию авто и заполнить необходимые данные. Сервисный центр МВД получает ваш запрос онлайн, и техпаспорт сразу подтянется в приложение. Автоматическая проверка: " Дія" автоматически проверяет все данные, в том числе сам автомобиль, покупателя и продавца. Это позволяет избежать ситуаций с продажей угнанных или подозрительных транспортных средств.

Дія" автоматически проверяет все данные, в том числе сам автомобиль, покупателя и продавца. Это позволяет избежать ситуаций с продажей угнанных или подозрительных транспортных средств. Получение техпаспорта и номеров. После завершения процесса перерегистрации, пластиковый техпаспорт и новые номерные знаки будут доставлены вам по почте. Это удобный способ получить все необходимые документы без необходимости посещать государственные учреждения.

После завершения процесса перерегистрации, пластиковый техпаспорт и новые номерные знаки будут доставлены вам по почте. Это удобный способ получить все необходимые документы без необходимости посещать государственные учреждения. Возможность сменить номера. Если вы хотите сменить номерные знаки, то сможете получить новые фирменные номера с серией DI.