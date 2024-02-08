У "Дію" додали мапу укриттів: покаже маршрут і не лише

За інформацією відомства, за допомогою мапи можна швидко знайти найближче укриття, переглянути інформацію та прокласти маршрут.

Також на інтерактивній мапі можна:

переглянути вигляд, рейтинг та фото укриття;

дізнатися, скільки людей вміщує укриття;

оцінити стан укриття;

залишити відгук, повідомити, якщо укриття закрите, цю інформацію передадуть до ОВА;

поділитися локацією з родичами чи друзями.

Також під час перегляду мапи доступний фільтр з параметрами, щоб, наприклад, вибрати укриття для людей з інвалідністю.

Мапу можна завантажити, щоб вона завжди була доступна офлайн. Для цього необхідно перейти в розділ "Незламність" та натиснути "Завантаження мапи".

Мапа буде недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях з міркувань безпеки. У цих регіонах мешканці можуть дізнатися адреси укриттів у органів місцевого самоврядування.

Мапа "Пунктів незламності" у "Дії"

Нагадаємо, у "Дії" також є мапа "Пунктів незламності". За допомогою мапи можна прокласти маршрут, а також переглянути доступні послуги в кожному з пунктів незламності.

При пошуку "Пункту незламності" важливо вибрати область, де знаходиться користувач, і завантажити мапу, щоб вона була доступна офлайн.