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В "Дію" добавили карту укрытий: покажет маршрут и не только

Фото: в "Дію" добавили карту укрытий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложении "Дія" с сегодняшнего дня доступна карта укрытий. При ее помощи можно проложить маршрут к ближайшему безопасному месту и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

По информации ведомства, при помощи карты можно быстро найти ближайшее укрытие, посмотреть о нем информацию и проложить маршрут. 

 

Также на интерактивной карте можно:

  • посмотреть вид, рейтинг и фото укрытия;
  • узнать, сколько людей вмещает укрытие;
  • оценить состояние укрытия;
  • оставить отзыв, сообщить, если укрытие закрыто, эту информацию передадут в ОВА;
  • поделиться локацией с родственниками или друзьями.

Также при просмотре карты доступен фильтр с параметрами, чтобы, к примеру, выбрать укрытие для людей с инвалидностью. 

Карту можно загрузить, чтобы она всегда была доступна оффлайн. Для этого необходимо перейти в раздел "Незламність" и нажать - "Завантаження мапи". 

Карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях по соображениям безопасности. В этих регионах жители могут узнать адреса укрытий у органов местного самоуправления. 

Карта "Пунктов несокрушимости" в "Дії"

Напомним, в "Дії" также есть карта "Пунктов несокрушимости". При помощи карты можно проложить маршрут, а также посмотреть доступные услуги в каждом из "Пунктов несокрушимости".

При поиске "Пункта несокрушимости" важно выбрать область, где находится пользователь, и загрузить карту, чтобы она была доступна оффлайн.

 

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