"Действительно страшно": катастрофа на рынках из-за тарифов Трампа еще не закончилась

Катастрофа на финансовых рынках, спровоцированная тарифами президента США Дональда Трампа, продолжилась 7 апреля. Азиатские акции обрушились с открытия торгов, а фьючерсы на акции в США показали, что потеря 5 трлн долларов на прошлой неделе это не предел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Индекс MSCI Asia Pacific упал на 7,9%, что является самым большим падением с октября 2008 года. Это произошло после того, как Трамп резко высказался о своей тарифной политике. Президент США предложил журналистам в воскресенье вечером "забыть о рынках на секунду".

"Я не хочу, чтобы что-то пошло не так, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", - сказал Трамп.

На многих азиатских рынках началась паника. Ключевой показатель китайских акций в Гонконге упал более чем на 9%. Иена резко выросла, поскольку инвесторы искали безопасные убежища, а нефть марки Brent упала более чем на 4%. Фьючерсы на Nasdaq упали более чем на 4%.

После открытия рынков после выходных фондовый индекс Тайваня упал на 9,8%, что стало самым большим падением за всю историю. Фьючерсы на японские акции были ненадолго приостановлены из-за срабатывания автоматического выключателя, в то время как акции Nintendo и Sony упали более чем на 10%.

Беспокойство инвесторов достигло пика, когда Трамп ясно дали понять, что, в отличие от предыдущих финансовых кризисов, правительство США не спешит им на помощь, а Китай заявил, что введет ответные пошлины против США.

Пока продолжались волнения на рынках, некоторые близкие к Трампу люди призвали его пересмотреть свои планы перед крайним сроком 9 апреля для вступления в силу ответных пошлин.

"Я твердо убежден, что введение пошлин 9 апреля против всего мира, значительно превышающих те, которые взимаются с нас, является ошибкой", - написал миллиардер Билл Экман, основатель хедж-фонда Pershing Square и ключевой сторонник Трампа. В своем посте Экман написал, что Трамп не "непогрешим", и призвал к 90-дневной отсрочке введения пошлин.

"Это не то, за что мы голосовали", - написал он в отдельном посте.

Реакция Пекина

Поскольку надежды на отсрочку со стороны Вашингтона угасают, рынки и чиновники следят за реакцией Пекина. Возникают предположения, что Китай может агрессивно девальвировать юань после того, как на прошлой неделе правительство президента Си Цзиньпина обнародовало ответные пошлины в размере 34% на американские товары.

"Это самый волатильный рынок, который я когда-либо видел со времени вспышки Covid, а мы только в начале срока Трампа", - сказал Кен Чунг, главный азиатский валютный стратег Mizuho Bank в Гонконге.

Опасения рецессии

Масштабная распродажа усилила и без того возросшие опасения по поводу глобальной рецессии и увеличила ожидания того, что ФРС США попытается отреагировать.

"Мы оцениваем вероятность рецессии в экономике США в 50%", - написали стратеги TD, включая Оскара Муньоса, в заметке от 6 апреля. Они добавили, что переносят свои ожидания снижения ставки ФРС с июля на июнь.

Министр финансов Скотт Бессент сказал, что "нет причин" учитывать рецессию в ценах. Бессент назвал рыночную бойню краткосрочной реакцией.

"Время от времени мы получаем такие краткосрочные рыночные реакции", - сказал Бессент. "Рынок постоянно недооценивает Дональда Трампа".

"Действительно страшно"

Валютный трейдер Минцзе Ву из финансовой компании StoneX, работающий в самом сердце делового района Сингапура, заявил, что наблюдает сокращение объемов торгов и исчезновение ликвидности.

"Инвесторы пытаются гадать на кофейной гуще по Трампу, но это просто невозможно сделать. Люди действительно напуганы тем, что происходит", - сказал он.

Движение фондового рынка показало, что аналитики еще не учитывали длительную глобальную торговую войну в своих прогнозах корпоративных доходов. Некоторые стратеги теперь рассматривают сценарии падающего рынка и проводят сравнения, начиная с краха 1987 года, который вспоминают как "Черный понедельник".

Однако если что-то из этого и побуждает команду Трампа пересмотреть крайний срок введения пошлин на этой неделе, то они об этом не сигнализировали.

"Тарифы будут введены", - заявил 6 апреля министр торговли Говард Лютник, добавив, что Трамп "объявил об этом, и он не шутил".