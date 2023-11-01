В "Дії" услуга для ВПЛ станет временно недоступной: в Минцифре назвали причину

С 1 ноября в приложении "Дія" будет временно недоступна услуга "Помощь для ВПЛ". Причина - обновление сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры .

В настоящее время ведомство совместно с Минсоцполитики проводят работы по обновлению услуги для помощи ВПЛ.

Если вам необходимо получить справку ВПЛ или оформить помощь, пока сервис в "Дія" не работает, сможете сделать это офлайн.

Изменения для ВПЛ

Напомним, что украинцев, получающих материальную помощь по статусу ВПЛ или претендующих на государственные денежные выплаты, ждут плановые изменения.

В частности, подать заявление можно будет сразу на всю семью: детей, мужа или жену. Также выплаты будут получать дети ВПЛ, родившиеся после переезда семьи. Кроме того, ожидается изменение условий выплат:

"Фокус будет на находящихся в сложных обстоятельствах гражданах", - подчеркивают в Минцифре.

Ведомство напоминает, что все необходимые документы для оформления справки ВПЛ можно оформить в режиме "офлайн". При этом две услуги для ВПЛ - изменение фактического места жительства и отмена статуса ВПЛ - будут работать, как раньше.