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У "Дії" знову доступна подача податкових декларацій: що важливо знати ФОПам

Середа 30 квітня 2025 17:03
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У "Дії" знову доступна подача податкових декларацій: що важливо знати ФОПам Фото: Податкові декларації знову можна подати в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сервіс подання податкових декларацій відновив роботу в застосунку та на порталі "Дія". Подати документи тепер стане швидше й простіше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії".

Тепер фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть подавати оновлену форму звітності, яка враховує сплату військового збору.

"Команда "Дії" оновила форму податкової декларації. Тепер подавайте документи й про сплату військового збору за кілька кліків - у застосунку", - зазначили в "Дії".

З 1 квітня послуга була тимчасово недоступною через перехід на нові форми звітності. Тепер подати декларацію можна в кілька кліків, без черг та паперової тяганини.

Хто має подавати декларацію:

  • ФОПи та особи з доходами від незалежної професійної діяльності;
  • іноземці, які стали податковими резидентами України;
  • громадяни, які виїжджають за кордон на постійне проживання;
  • інші категорії, визначені Податковим кодексом.

Після подачі декларації податкова має 30 днів на перевірку. Якщо все гаразд, платник отримає довідку про відсутність податкової заборгованості.

Нагадаємо, в Україні затвердили нову форму податкових декларацій. Зміни враховують оновлені вимоги щодо сплати військового збору та мінімального податкового зобов'язання, запроваджені з 1 січня 2025 року. Зокрема, для ФОПів 1, 2 та 4 груп встановлено фіксований військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, а для третьої групи - 1% від доходу.

Також ми писали, що у 2025 році подати податкову декларацію мають українці, які отримували доходи без утриманих податків - зокрема ФОПи, фрилансери, орендодавці, а також ті, хто продавав авто чи нерухомість. Подання декларації дозволяє не лише виконати вимоги закону, а й отримати податкову знижку.

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