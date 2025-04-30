У "Дії" знову доступна подача податкових декларацій: що важливо знати ФОПам

Сервіс подання податкових декларацій відновив роботу в застосунку та на порталі "Дія". Подати документи тепер стане швидше й простіше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" .

Тепер фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть подавати оновлену форму звітності, яка враховує сплату військового збору.

"Команда "Дії" оновила форму податкової декларації. Тепер подавайте документи й про сплату військового збору за кілька кліків - у застосунку", - зазначили в "Дії".

З 1 квітня послуга була тимчасово недоступною через перехід на нові форми звітності. Тепер подати декларацію можна в кілька кліків, без черг та паперової тяганини.

Хто має подавати декларацію:

ФОПи та особи з доходами від незалежної професійної діяльності;

іноземці, які стали податковими резидентами України;

громадяни, які виїжджають за кордон на постійне проживання;

інші категорії, визначені Податковим кодексом.

Після подачі декларації податкова має 30 днів на перевірку. Якщо все гаразд, платник отримає довідку про відсутність податкової заборгованості.