В "Дії" снова доступна подача налоговых деклараций: что важно знать ФОПам

Сервис подачи налоговых деклараций возобновил работу в приложении и на портале "Дія". Подать документы теперь станет быстрее и проще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" .

Теперь физические лица-предприниматели (ФОП) могут подавать обновленную форму отчетности, которая учитывает уплату военного сбора.

"Команда "Дії" обновила форму налоговой декларации. Теперь подавайте документы и об уплате военного сбора в несколько кликов - в приложении", - отметили в "Дії".

С 1 апреля услуга была временно недоступна из-за перехода на новые формы отчетности. Теперь подать декларацию можно в несколько кликов, без очередей и бумажной волокиты.

Кто должен подавать декларацию:

ФОПы и лица с доходами от независимой профессиональной деятельности;

иностранцы, которые стали налоговыми резидентами Украины;

граждане, которые выезжают за границу на постоянное проживание;

другие категории, определенные Налоговым кодексом.

После подачи декларации налоговая имеет 30 дней на проверку. Если все в порядке, плательщик получит справку об отсутствии налоговой задолженности.