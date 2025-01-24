"Дія" запускає бета-тестування послуг для ветеранів та родин загиблих захисників

В Україні анонсували запуск бета-тестування нових електронних послуг на порталі "Дія". Це дозволить спростити процес оформлення статусу для ветеранів та для родин загиблого захисника або захисниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
Відтепер ветерани та їхні сім'ї зможуть подати заяви на отримання статусів безпосередньо онлайн, зокрема:
Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова зазначила, що цифровізація послуг для ветеранів продовжується, при цьому забезпечується їх доступність як офлайн, так і онлайн. Вона додала, що нові послуги спрямовані на мінімізацію бюрократії та полегшення отримання статусів для ветеранів та їх близьких.
У результаті ветерани та родини загиблих (померлих) захисників та захисниць отримають зручний спосіб подання заяв на отримання статусу. У свою чергу, уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики матимуть електронний кабінет для опрацювання таких заяв.
Ця ініціатива спрямована на спрощення процедур подання документів та отримання статусів, забезпечуючи водночас їхню прозорість.
Нагадаємо, що в Україні ухвалили постанову, згідно з якою ветерани зможуть отримати ще одну грантову виплату у межах програми "єРобота". Це стосується тих, хто вже відкрив власну справу у межах проєкту.