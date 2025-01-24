"Дія" запускає бета-тестування послуг для ветеранів та родин загиблих захисників

Відтепер ветерани та їхні сім'ї зможуть подати заяви на отримання статусів безпосередньо онлайн, зокрема:

статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

статусу члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова зазначила, що цифровізація послуг для ветеранів продовжується, при цьому забезпечується їх доступність як офлайн, так і онлайн. Вона додала, що нові послуги спрямовані на мінімізацію бюрократії та полегшення отримання статусів для ветеранів та їх близьких.

У результаті ветерани та родини загиблих (померлих) захисників та захисниць отримають зручний спосіб подання заяв на отримання статусу. У свою чергу, уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики матимуть електронний кабінет для опрацювання таких заяв.

Ця ініціатива спрямована на спрощення процедур подання документів та отримання статусів, забезпечуючи водночас їхню прозорість.