"Дія" запускает бета-тестирование услуг для ветеранов и семей погибших защитников

В Украине анонсировали запуск бета-тестирования новых электронных услуг на портале "Дія". Это позволит упростить процесс оформления статуса для ветеранов и для семей погибшего защитника или защитницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Отныне ветераны и их семьи смогут подать заявления на получение статусов непосредственно онлайн, в частности:
Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова отметила, что цифровизация услуг для ветеранов продолжается, при этом обеспечивается их доступность как офлайн, так и онлайн. Она добавила, что новые услуги направлены на минимизацию бюрократии и облегчение получения статусов для ветеранов и их близких.
В результате ветераны и семьи погибших (умерших) защитников и защитниц получат удобный способ подачи заявлений на получение статуса. В свою очередь, уполномоченные лица местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики будут иметь электронный кабинет для обработки таких заявлений.
Эта инициатива направлена на упрощение процедур подачи документов и получения статусов, обеспечивая при этом их прозрачность.
Напомним, что в Украине приняли постановление, согласно которому ветераны смогут получить еще одну грантовую выплату в рамках программы "еРобота". Это касается тех, кто уже открыл собственное дело в рамках проекта.