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У "Дії" запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків

Фото: у "Дії" запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вкладники збанкрутілих банків в Україні тепер можуть повернути кошти за допомогою додатку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

За словами міністра, тепер українцям не потрібно ходити в банки і витрачати зайвий час для того, щоб отримати гарантоване відшкодування зі збанкрутілих банків.

 

"З будь-якого селища чи містечка подаєте заяву в "Дію" та отримуєте гроші на свій рахунок протягом трьох днів", - уточнив Федоров.

Він розповів, що зараз послуга доступна для вкладників 34 збанкрутілих банків. Усього зараз 1,4 млн рахунків на 3,2 млрд гривень, які необхідно відшкодувати.

Нагадаємо, раніше у "Дію" додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване в результаті російської агресії майно.

Також ми писали, що у "Дії" з'являться всі дані про "Пункти незламності" по всій Україні.

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