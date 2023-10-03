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В "Дії" запустили услугу возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков

Фото: в "Дії" запустили услугу возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Вкладчики обанкротившихся банков в Украине теперь могут вернуть средства при помощи приложения "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

По словам министра, теперь украинцам не нужно ходить в банки и тратить лишнее время для того, чтобы получить гарантированное возмещение из обанкротившихся банков. 

 

"Из любого поселка или городка подаете заявление в "Дії" и получаете деньги на свой счет в течение трех дней", - уточнил Федоров. 

Он рассказал, что сейчас услуга доступна для вкладчиков 34 обанкротившихся банков. Всего сейчас 1,4 млн счетов на 3,2 млрд гривен, которые необходимо возместить. 

Напомним, ранее в "Дію" добавили жилищные сертификаты на выплаты за разрушенное в результате российской агрессии имущество. 

Также мы писали, что в "Дії" появятся все данные о "Пунктах несокрушимости" по всей Украине.

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