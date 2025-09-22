У "Дії" запустили оформлення базової соціальної допомоги: як подати заявку на гроші

Що таке базова допомога

Базова соціальна допомога об’єднує п’ять різних видів державної допомоги в одну. Сім’ям не потрібно оформлювати документи для кожної з них окремо.

Розмір виплати визначається за простою формулою: береться базова величина (сьогодні це 4 500 гривень) на кожного члена родини та віднімається середньомісячний дохід сім’ї.

Кожна родина має право обрати - перейти на новий вид допомоги чи залишити чинні "класичні" виплати.

"Цей пілотний проєкт розрахований на два роки. Паралельно уряд уже працює над тим, щоб зробити його постійним. Для цього ми схвалили й подали відповідний законопроєкт до парламенту", - заявила прем'єр-міністр Юлия Свириденко.

Як оформити допомогу

Подати заяву можна просто у застосунку Дія. Для цього потрібні ID-картка або закордонний паспорт та верифікований податковий номер.

Сервіс наразі доступний для отримувачів таких виплат: допомога малозабезпеченим сім’ям, виплати на дітей одиноким матерям та тимчасова допомога дітям, чиї батьки не сплачують аліменти.

Для багатодітних родин сервіс поки недоступний. Вони можуть звертатися із заявою безпосередньо до сервісних центрів Пенсійного фонду.

Покрокова інструкція

Щоб оформити допомогу онлайн, потрібно оновити застосунок, зайти у розділ "Сервіси → Допомога від держави → Базова соціальна допомога", отримати розрахунок виплати та подати заяву.

Заява підтверджується підписами всіх повнолітніх членів родини через Дія.Підпис. Після схвалення приходить сповіщення про призначення допомоги.

З 1 жовтня 2025 року експериментальний проєкт буде розширений на всі інші категорії осіб, які відповідають критеріям для отримання базової допомоги.

Послугу у "Дії" створено Міністерством соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації. Ініціатива реалізується за підтримки "Проєкту підтримки Дія", який ПРООН втілює в Україні за фінансування Швеції.