У "Дії" запустили функцію uResidency: що це і кому стане в пригоді

"Ми створили найкращі умови для українських підприємців - реєстрація ФОП найшвидша у світі, сплата податків у кілька кліків, додаткові послуги для бізнесу доступні онлайн. Зараз готові масштабувати цей досвід і на іноземців, адже стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, податкова ставка всього 5%", - написав Федоров.

Як скористатись послугою

Для того, щоб стати е-резидентом, необхідно заповнити заявку в застосунку чи на порталі uResidency - це займає 5–10 хвилин. Потім її перевірять, і резидент отримає КЕП у консульстві, без жодного візиту в Україну. Далі відкриває ФОП онлайн - і всі подальші взаємодії відбуватимуться автоматично.

Федоров зауважив, що звітність буде повністю автоматизована. Банк сам вирахує податки, подасть декларацію і забере на себе всю бюрократичну тяганину - усе відбувається автоматично, без участі людини.

За його словами, жодних витрат на бухгалтера або юриста не буде, система виконує всю їхню роботу, а резидент просто займається власною справою.

"Електронне резидентство - важливий та революційний проект для економіки, це постійні додаткові надходження в бюджет. Наприклад, в Естонії е-резидентство працює вже 10 років і щорічно приносить мільйонні податки", - розповів міністр.

Він розповів, що перші е-резиденти вже відкрили рахунки в банках і були задоволені результатом.

Для кого доступна функція

Наразі програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. На першому етапі планується долучити близько 1 000 е-резидентів. Далі буде більше країн.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії".

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