В "Дії" запустили функцию uResidency: что это и кому пригодится

"Мы создали лучшие условия для украинских предпринимателей - регистрация ФЛП самая быстрая в мире, уплата налогов в несколько кликов, дополнительные услуги для бизнеса доступны онлайн. Сейчас готовы масштабировать этот опыт и на иностранцев, ведь стать е-резидентом в Украине проще и выгоднее, чем открыть бизнес где угодно в мире, налоговая ставка всего 5%", - написал Федоров.

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы стать е-резидентом, необходимо заполнить заявку в приложении или на портале uResidency – это занимает 5–10 минут. Затем ее проверят, и резидент получит КЭП в консульстве, без визита в Украину. Далее открывает ФЛП онлайн – и все дальнейшие взаимодействия будут происходить автоматически.

Федоров отметил, что отчетность будет полностью автоматизирована. Банк сам вычислит налоги, подаст декларацию и заберет на себя всю бюрократическую волокиту – все происходит автоматически, без участия человека.

По его словам, никаких расходов на бухгалтера или юриста не будет, система выполняет всю работу, а резидент просто занимается собственным делом.

"Электронное резидентство – важный и революционный проект для экономики, это постоянные дополнительные поступления в бюджет. Например, в Эстонии е-резидентство работает уже 10 лет и ежегодно приносит миллионные налоги", – рассказал министр.

Он рассказал, что первые е-резиденты уже открыли счета в банках и были удовлетворены результатом.

Для кого доступна функция

В настоящее время программа доступна гражданам Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. На первом этапе планируется приобщить около 1000 е-резидентов. Дальше будет больше стран.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дія".

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