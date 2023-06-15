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У "Дії" запустили бета-тест найочікуванішої послуги для підприємців

Новость на русском →
Четвер 15 червня 2023 12:49
У "Дії" запустили бета-тест найочікуванішої послуги для підприємців Фото: у "Дії" запустили бета-тест найочікуванішої послуги для підприємців (diia.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На порталі "Дії" запустили бета-тест закриття ФОП. Підприємців закликають протестувати послугу із закриття статусу ФОП за кілька кліків без візитів до держустанов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та Мінцифр.

Зазначається, що з новою послугою буде можливу не лише відкрити, а й закрити ФОП за кілька кліків. Не потрібно буде йти до держустанов та заповнювати заяв, які ще мають перевірятися держреєстратором купу часу.

Тому наразі Мінцифра набирає тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.

Хто може долучитися до тестування

  • фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
  • підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків

Що змінилося

ФОП закривається за секунду, а усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру. Необхідно тільки переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а люди не ходитимуть до податкової.

Записатися на бета-тест можна за посиланням.

Послуги у "Дії"

Нагадаємо, що мешканці ще 10 областей України мають змогу подавати заяву на реєстрацію прав на нерухомість за допомогою "Дії".

До того ж, у застосунку "Дія" можна замінити водійське посвідчення у кілька кліків. При цьому замовити можна або пластиковий, або цифровий варіант.

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