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В "Дії" запустили бета-тест самой ожидаемой услуги для предпринимателей

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Четверг 15 июня 2023 12:49
В "Дії" запустили бета-тест самой ожидаемой услуги для предпринимателей Фото: в "Дії" запустили бета-тест самой ожидаемой услуги для предпринимателей (diia.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

На портале "Дія" запустили бета-тест закрытия ФЛП. Предпринимателей призывают протестировать услугу по закрытию статуса ФЛП за несколько кликов без визитов в госучреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова и Минцифр.

Отмечается, что с новой услугой будет возможно не только открыть, но и закрыть ФЛП за несколько кликов. Не нужно будет идти в госучреждения и заполнять заявления, которые еще должны проверяться госрегистратором кучу времени.

Поэтому Минцифра набирает тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис при необходимости.

Кто может присоединиться к тестированию

  • физические лица-предприниматели, у которых есть РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика)
  • предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика

Что изменилось

ФЛП закрывается за секунду, а все данные автоматически подтянутся из Единого государственного реестра. Необходимо только просмотреть информацию и подписать. Регистратор ничего не будет проверять вручную, а люди не будут ходить в налоговую.

Записаться на бета-тест можно по ссылке.

Услуги в "Дії"

Напомним, что жители еще 10 областей Украины могут подавать заявление на регистрацию прав на недвижимость с помощью "Дії".

К тому же, в приложении "Дія" можно заменить водительское удостоверение в несколько кликов. При этом можно заказать либо пластиковый, либо цифровой вариант.

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