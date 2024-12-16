У "Дії" запрацювала нова програма "єКнига": як і хто може отримати 908 гривень

"Усі, кому виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг, виданих в Україні українською мовою", - розповів Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що для отримання грошей необхідно:

у застосунку "Дія" обрати "Сервіси" - "єКнига";

відкрити рахунок в одному з банків зі списку;

подати заявку на виплату.

Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців від дня нарахування в книгарнях, які беруть участь у програмі. Якщо кошти не будуть використані, їх повернуть на рахунок Українського інституту книги.

Шмигаль наголосив, що такий крок дасть змогу не тільки заохотити молодих українців до читання рідною мовою, а й підтримати видавців, виробничі потужності яких постраждали від російських ударів.