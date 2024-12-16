У "Дії" запрацювала нова програма "єКнига": як і хто може отримати 908 гривень

У застосунку "Дія" запрацювала програма "єКнига". У її рамках частина українців може отримати 908 гривень на купівлю книжок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
"Усі, кому виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг, виданих в Україні українською мовою", - розповів Шмигаль.
Прем'єр уточнив, що для отримання грошей необхідно:
Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців від дня нарахування в книгарнях, які беруть участь у програмі. Якщо кошти не будуть використані, їх повернуть на рахунок Українського інституту книги.
Шмигаль наголосив, що такий крок дасть змогу не тільки заохотити молодих українців до читання рідною мовою, а й підтримати видавців, виробничі потужності яких постраждали від російських ударів.
Нагадаємо, що з початку грудня в Україні вже діє програма, у межах якої українці можуть отримати тисячу гривень.
Для цього необхідно подати відповідну заяву в мобільному застосунку "Дія". Загалом було подано понад 9 млн заявок.
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