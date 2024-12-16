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У "Дії" запрацювала нова програма "єКнига": як і хто може отримати 908 гривень

Ілюстративне фото: частина українців отримає 908 гривень на купівлю книг (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У застосунку "Дія" запрацювала програма "єКнига". У її рамках частина українців може отримати 908 гривень на купівлю книжок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Усі, кому виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг, виданих в Україні українською мовою", - розповів Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що для отримання грошей необхідно:

  • у застосунку "Дія" обрати "Сервіси" - "єКнига";
  • відкрити рахунок в одному з банків зі списку;
  • подати заявку на виплату.

Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців від дня нарахування в книгарнях, які беруть участь у програмі. Якщо кошти не будуть використані, їх повернуть на рахунок Українського інституту книги.

Шмигаль наголосив, що такий крок дасть змогу не тільки заохотити молодих українців до читання рідною мовою, а й підтримати видавців, виробничі потужності яких постраждали від російських ударів.

"Тисяча Зеленського"

Нагадаємо, що з початку грудня в Україні вже діє програма, у межах якої українці можуть отримати тисячу гривень.

Для цього необхідно подати відповідну заяву в мобільному застосунку "Дія". Загалом було подано понад 9 млн заявок.

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