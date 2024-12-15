Скільки українців подали заявку на "тисячу Зеленського": відповідь Мінекономіки

Заявки на отримання одної тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка" подали вже понад 9 млн людей. З них 2 млн - це діти.

Про це заявила заступниця міністра економіки України Надія Бігун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Вона розповіла, що існує три канали подачі заявок. Основним є застосунок "Дія". Як поінформувала Бігун, кошти повинні бути нараховані протягом 10 днів з моменту подачі заявки.

Ще один канал подачі заявок - це 8 банків-партнерів. Їх перелік опубліковано на сайті Міністерства економіки України. Зокрема, мова йде про:

SenseBank;

LobosBank;

PrivatBank;

AccordBank;

Abank;

RadaBank;

BankKreditnyPro;

ClearingDeal.

Заступниця міністра економіки пояснила, що заявку через банк можуть подати виключно громадяни віком від 65 років, а також ті люди, у яких через релігійні переконання відсутній індивідуальний податковий номер.

Третім каналом виплати є Укрпошта. Однак через неї заявку подавати не треба.

"Якщо рахувати людей, яким держава виплачує підтримку через Укрпошту, це 1,9 мільйона, плюс 7,3 мільйона заявок, які подалися через "Дію", загалом це 9,2 мільйона наших громадян, які отримують зимову підтримку", - розповіла Бігун.

Також вона додала, що станом на ранок неділі 15 грудня, виплати по заявках, які було подані через застосунок "Дія", відбулися вже за 1-3 грудня.

"Це 4,4 мільярда гривень виплат на карточки. Відповідно, для тих, хто через Укрпошту отримує, там 1,9 мільярда гривень. Ця виплата вже почалася від 4 грудня. І вона триває. До кінця місяця всі отримають через Укрпошту, хто має через Укрпошту отримати виплату", - проінформувала посадовиця.

Крім того, вона розповіла, куди українці витрачають кошти. Так, станом на кінець 14 грудня: майже 860 млн гривень громадяни використали на оплату комунальних послуг, 239 млн гривень - на інтернет і телекомунікаційні послуги, а також майже 55 млн - це кошти, які було переведено громадянами на благодійність та потреби ЗСУ.