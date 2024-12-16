В "Дії" заработала новая программа "єКнига": как и кто может получить 908 гривен

“Все, кому исполнилось 18 лет в этом году, или исполнится в следующих, смогут получить на свою карточку 908 грн для приобретения книг, изданных в Украине на украинском языке”, - рассказал Шмыгаль.

Премьер уточнил, что для получения денег необходимо:

в приложении "Дія" выбрать "Сервисы” - "єКнига";

открыть счет в одном из банков со списка;

подать заявку на выплату.

Деньги можно будет потратить в течение трех месяцев с дня начисления в книжных магазинах, которые участвуют в программе. Если средства не будут использованы, их вернут на счет Украинского института книги.

Шмыгаль подчеркнул, что такой шаг позволит не только поощрить молодых украинцев к чтению на родном языке, но и поддержать издателей, производственные мощности которых пострадали от российских ударов.