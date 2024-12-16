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В "Дії" заработала новая программа "єКнига": как и кто может получить 908 гривен

Иллюстративное фото: часть украинцев получит 908 гривен на покупку книг (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В приложении "Дія" заработала программа "єКнига". В ее рамках часть украинцев может получить 908 гривен на покупку книг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

“Все, кому исполнилось 18 лет в этом году, или исполнится в следующих, смогут получить на свою карточку 908 грн для приобретения книг, изданных в Украине на украинском языке”, - рассказал Шмыгаль. 

Премьер уточнил, что для получения денег необходимо:

  • в приложении "Дія" выбрать "Сервисы” - "єКнига";
  • открыть счет в одном из банков со списка;
  • подать заявку на выплату. 

Деньги можно будет потратить в течение трех месяцев с дня начисления в книжных магазинах, которые участвуют в программе. Если средства не будут использованы, их вернут на счет Украинского института книги. 

Шмыгаль подчеркнул, что такой шаг позволит не только поощрить молодых украинцев к чтению на родном языке, но и поддержать издателей, производственные мощности которых пострадали от российских ударов. 

"Тысяча Зеленского"

Напомним, что с начала декабря в Украине уже действует программа, в рамках которой украинцы могут получить тысячу гривен.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление в мобильном приложении "Дія". Всего было подано более 9 млн заявок.

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