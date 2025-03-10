У "Дії" з'явився онлайн-дозвіл на зброю: як згенерувати витяг з реєстру (інструкція)

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Як подати заяву та отримати дозвіл на зброю

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагадав, що Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян, запустили в Україні в червні 2023 року.

"За цей час до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів", - уточнив він у своєму Telegram.

Посадовець розповів, що у співпраці з Міністерством цифрової трансформації ЄРЗ модернізували "для повноцінної інтеграції з "Дією".

"Відтак ця послуга стала зручнішою та доступнішою ще й для користувачів застосунку", - додав він.

Водночас, за словами Клименка, ЄРЗ продовжить працювати у звичному режимі. Відтак подати запит на отримання дозвільних документів, як і раніше, можна через Єдине вікно для громадян.

"Це черговий позитивний крок з удосконалення послуг у сфері обігу зброї та забезпечення його належного контролю з боку держави", - підсумував очільник МВС України.

Допис Клименка (скриншот: t.me/Klymenko_MVS)

Як згенерувати витяг про володіння зброєю в "Дії"

У прес-службі "Дії" також повідомили про те, що дозвіл на зброю може відображатись у застосунку.

"Якщо ви власник зброї, яку внесено в Єдиний реєстр зброї, маємо хороші новини. Більше не треба носити із собою паперовий дозвіл", - розповіли українцям.

Уточнюється, що відтепер:

дозвіл на зброю відображається в "Дії";

витяг з ЄРЗ можна згенерувати у кілька кліків;

коли дозвіл добігатиме кінця, людина отримуватиме push-нагадування.

Для того, щоб підтягнути дозвіл у застосунок, потрібно:

переконатись, у вас оновлена "Дія";

відкрити застосунок;

клікнути на документи;

прогортати до кінця;

натиснути "Додати документ";

обрати "Дозвіл на зброю".

"Вітаємо, тепер жодних паперів, головний документ щодо зброї - в "Дії". Але це ще не все", - йдеться у дописі "Дії" у Telegram.

Зазначається, що для того, аби згенерувати у застосунку витяг про володіння зброєю, потрібно:

або натиснути на три крапки на дозволі на зброю;

або ж обрати у розділі "Сервіси" - "Довідки та витяги".

"А ще, коли дозвіл добігатиме кінця, "Дія" нагадає повідомленням у застосунку. А далі ви зможете продовжити дію документа онлайн, через сайт МВС. Жодної бюрократії та черг. Створюємо технології, які зберігають нервові клітини. Ваша "Дія", - підсумували у прес-службі.