У "Дії" з'явився онлайн-дозвіл на зброю: як згенерувати витяг з реєстру (інструкція)

Відтепер онлайн-дозволи на зброю відображаються не лише у сервісах Міністерства внутрішніх справ України, але й у застосунку "Дія". Згенерувати витяг про володіння зброєю можна у кілька кліків.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагадав, що Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян, запустили в Україні в червні 2023 року.
"За цей час до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів", - уточнив він у своєму Telegram.
Посадовець розповів, що у співпраці з Міністерством цифрової трансформації ЄРЗ модернізували "для повноцінної інтеграції з "Дією".
"Відтак ця послуга стала зручнішою та доступнішою ще й для користувачів застосунку", - додав він.
Водночас, за словами Клименка, ЄРЗ продовжить працювати у звичному режимі. Відтак подати запит на отримання дозвільних документів, як і раніше, можна через Єдине вікно для громадян.
"Це черговий позитивний крок з удосконалення послуг у сфері обігу зброї та забезпечення його належного контролю з боку держави", - підсумував очільник МВС України.
У прес-службі "Дії" також повідомили про те, що дозвіл на зброю може відображатись у застосунку.
"Якщо ви власник зброї, яку внесено в Єдиний реєстр зброї, маємо хороші новини. Більше не треба носити із собою паперовий дозвіл", - розповіли українцям.
Уточнюється, що відтепер:
Для того, щоб підтягнути дозвіл у застосунок, потрібно:
"Вітаємо, тепер жодних паперів, головний документ щодо зброї - в "Дії". Але це ще не все", - йдеться у дописі "Дії" у Telegram.
Зазначається, що для того, аби згенерувати у застосунку витяг про володіння зброєю, потрібно:
"А ще, коли дозвіл добігатиме кінця, "Дія" нагадає повідомленням у застосунку. А далі ви зможете продовжити дію документа онлайн, через сайт МВС. Жодної бюрократії та черг. Створюємо технології, які зберігають нервові клітини. Ваша "Дія", - підсумували у прес-службі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно зробити для отримання дозволу на зброю та хто його отримати не зможе.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: допис Ігоря Клименка у Telegram, прес-служба "Дії" у Telegram і Facebook.
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