В "Дії" появилось онлайн-разрешение на оружие: как сгенерировать выписку из реестра (инструкция)

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Как подать заявление и получить разрешение на оружие

Министр внутренних дел Игорь Клименко напомнил, что Единый реестр оружия (ЕРЗ), который существенно упростил оформление разрешений и сопутствующих услуг для граждан, запустили в Украине в июне 2023 года.

"За это время в полицию поступило более 620 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов", - уточнил он в своем Telegram.

Чиновник рассказал, что в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации ЕРЗ модернизировали "для полноценной интеграции с "Дія".

"Поэтому эта услуга стала более удобной и доступной еще и для пользователей приложения", - добавил он.

В то же время, по словам Клименко, ЕРЗ продолжит работать в обычном режиме. Поэтому подать запрос на получение разрешительных документов, как и раньше, можно через Единое окно для граждан.

"Это очередной положительный шаг по совершенствованию услуг в сфере оборота оружия и обеспечения его надлежащего контроля со стороны государства", - подытожил глава МВД Украины.

Пост Клименко (скриншот: t.me/Klymenko_MVS)

Как сгенерировать выписку о владении оружием в "Дії"

В пресс-службе "Дії" также сообщили о том, что разрешение на оружие может отображаться в приложении.

"Если вы владелец оружия, которое внесено в Единый реестр оружия, есть хорошие новости. Больше не нужно носить с собой бумажное разрешение", - рассказали украинцам.

Уточняется, что отныне:

разрешение на оружие отображается в "Дії";

выписку из ЕРЗ можно сгенерировать в несколько кликов;

когда разрешение будет подходить к концу, человек будет получать push-напоминание.

Для того чтобы подтянуть разрешение в приложение, нужно:

убедиться, что у вас обновлена "Дія";

открыть приложение;

кликнуть на документы;

пролистать до конца;

нажать "Додати документ";

выбрать "Дозвіл на зброю".

"Поздравляем, теперь никаких бумаг, главный документ по оружию - в "Дії". Но это еще не все", - говорится в публикации "Дії" в Telegram.

Отмечается, что для того, чтобы сгенерировать в приложении выписку о владении оружием, нужно:

либо нажать на три точки на разрешении на оружие;

либо выбрать в разделе "Сервіси" - "Довідки та витяги".

"А еще, когда разрешение подойдет к концу, "Дія" напомнит сообщением в приложении. А дальше вы сможете продлить действие документа онлайн, через сайт МВД. Никакой бюрократии и очередей. Создаем технологии, которые сохраняют нервные клетки. Ваша "Дія", - подытожили в пресс-службе.